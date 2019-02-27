2019-02-27T17:01:29+03:00
Общество

Молодая мама раздала соседям в самолёте 200 пакетиков с берушами и сладостями

Так женщина подстраховалась, чтобы пассажиры не начали жаловаться на плачущего ребенка
Ольга АНТОНОВА
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Женщина позаботилась о комфорте других пассажировЖенщина позаботилась о комфорте других пассажировФото: Facebook
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Говорят, что работать матерью – это как трудиться на двух ставках, но без выходных и зарплаты, при этом, быть еще всегда виноватой. Ведь если ребенок, скажем, начнет плакать в общественном месте, ворчать окружающие будут в первую очередь на молодую маму. Кореянка, летевшая из Сеула в Калифорнию со своим 4-месячным ребенком, решила подстраховаться от вот такого гнева окружающих, и перед полётом раздала 200 (!) пакетиков. В каждом из них лежали беруши, сладости и записка следующего содержания:

«Привет! Я Джун Ву, и мне 4 месяца. Сегодня я лечу в США с мамой и бабушкой, чтобы увидеться с тетей. Я немного нервничаю и пугаюсь, потому что это мой первый полет, а это значит, что я могу заплакать или слишком сильно шуметь.

Я постараюсь вести себя спокойно, хотя я не могу давать никаких обещаний ... Пожалуйста, извините.В общем, моя мама приготовила для вас маленький пакетик! Здесь конфеты и беруши. Пожалуйста, используйте их, если вдруг из-за меня станет слишком шумно. Наслаждайтесь путешествием. Спасибо».

Молодая мама раздала соседям в самолёте 200 пакетиков с берушами и сладостями Фото: Facebook

Молодая мама раздала соседям в самолёте 200 пакетиков с берушами и сладостямиФото: Facebook

Свидетельства этого трогательного жеста опубликовал в Фейсбуке один из пассажиров рейса, Дейв Корона. И добавил, что мама зря волновалась, Джун Ву вел себя как самый примерный пассажир. Малыш все 10 часов проспал.

В соцсетях тем временем одни восхитились сознательностью кореянки, другие посчитали, что можно было и не искать расположения пассажиров.

«Люди должны быть более понимающими и не заставлять родителей и их детей чувствовать себя такими «нежелательными» на рейсе. Все мы были детьми когда-то», - написала одна из пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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