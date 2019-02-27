Уж замуж невтерпеж: Ольга Бузова устроила скандал, не поймав букет невесты на свадьбе Доминика Джокера

Певец Доминик Джокер в минувшие выходные сыграл свадьбу со своей подругой Екатериной Кокориной. Влюбленные официально зарегистрировали брак две недели назад, а теперь отметили бракосочетание в одном из столичных ресторанов. На свадьбе гуляли не только родственники молодоженов, но и коллеги по шоу-бизнесу- Игорь Крутой, Зара, Стас Костюшкин и другие артисты. Получила приглашение и Ольга Бузова. Причем Оли в этот вечер на торжестве было так много, что, казалось, будто она — главная звезда вечера. Ведущая «Дома-2» пришла на банкет в откровенном полупрозрачном платье со стразами и всячески пыталась привлечь к себе внимание. Гости вечеринки шептались, что, видимо, Ольга настолько отчаялась выйти замуж, что сама атмосфера свадьбы действует на нее неадекватным образом. А иначе как еще объяснить неуместные заявления, которыми Бузова так и сыпала в этот вечер?

Для начала Ольга вспомнила, как когда-то сама в 2012 году отмечала в этом ресторане собственную свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. Правда, брак оказался неудачным.

- Сегодня меня переполняют эмоции ! Доминик, Катя, ваши сердца стучат в унисон, это чувствуется на расстоянии! Будьте в этом состоянии вечно! - поздравила певица молодоженов в Инстаграме. - Когда-то в этом месте была моя свадьба.... Доминик, ты был желанным гостем, ты пел для нас, и мы были очень рады, что ты разделил тогда с нами наш праздник.

buzova86 Ольга пришла на вечеринку в полупрозрачном платье со стразами.

В течение всего вечера Ольга выхватывала микрофон и рассказывала, как она мечтает найти свою любовь. Особенно Бузова рассчитывала на букет невесты, поэтому требовала, чтобы жена Доминика Катя бросила цветы именно ей.

- Сколько же свободных женщин в стране, - высказалась телеведущая перед тем, как невеста бросила букет. - Девочки, вы что, все хотите замуж? Я там была, там нет ничего хорошего. Идите за столики, покушайте лучше, пока я спокойненько поймаю букет. Все почему-то думают, что если я выйду замуж, то перестану петь. Не дождетесь!

Оля советует другим девушкам пойти покушать, пока она будет ловить букет невесты.

Ольга заняла позицию в первом ряду и приготовилась поймать цветы. Но увы, невеста кинула букет слишком высоко, и он пролетел мимо Бузовой.

- Ну все, мужики, вы напросились, - заявила расстроенная Оля в микрофон. - Вы понимаете, что теперь я продолжу петь о том, какие вы …. (далее следует нецензурное слово)? А вот если бы я поймала букет, то наконец-то вышла бы замуж и полюбила кого-то. А теперь нет. Вы все - ... (тут телеведущая снова употребила непечатное слово).

Телеведущая заняла позицию в первых рядах желающих поймать букет.

В прошлом году Ольга пыталась найти свою любовь в реалити-шоу «Замуж за Бузову», но финал программы вылился в скандал. Напомним, ведущая четыре года была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, которого она увела из семьи — от жены и маленькой дочки. В браке со спортсменом детей у них не появилось — Ольга была слишком поглощена карьерой. Их семейная лодка разбилась от измену - футболист променял Ольгу на модель Анастасию Костенко, на которой он женился вскоре после развода с Бузовой (невеста на момент свадьбы уже была беременна).

Ольга расстроилось, когда букет пролетел мимо нее.

В интервью «КП» Ольга рассказывала, что если до 35 лет не родит ребенка, то обязательно удочерит девочку. До этой круглой даты телеведущей осталось два года — видимо, поэтому Ольга так переживает и слишком эмоционально ведет себя на свадьбах.