2019-02-27T18:38:51+03:00
Звезды

Уж замуж невтерпеж: Ольга Бузова устроила скандал, не поймав букет невесты на свадьбе Доминика Джокера

33-летняя певица совсем отчаялась найти свою любовь [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Ольга Бузова пришла на свадьбу Доминика Джокера и Екатерины Кокориной. Фото: Инстаграм.Ольга Бузова пришла на свадьбу Доминика Джокера и Екатерины Кокориной. Фото: Инстаграм.
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Певец Доминик Джокер в минувшие выходные сыграл свадьбу со своей подругой Екатериной Кокориной. Влюбленные официально зарегистрировали брак две недели назад, а теперь отметили бракосочетание в одном из столичных ресторанов. На свадьбе гуляли не только родственники молодоженов, но и коллеги по шоу-бизнесу- Игорь Крутой, Зара, Стас Костюшкин и другие артисты. Получила приглашение и Ольга Бузова. Причем Оли в этот вечер на торжестве было так много, что, казалось, будто она — главная звезда вечера. Ведущая «Дома-2» пришла на банкет в откровенном полупрозрачном платье со стразами и всячески пыталась привлечь к себе внимание. Гости вечеринки шептались, что, видимо, Ольга настолько отчаялась выйти замуж, что сама атмосфера свадьбы действует на нее неадекватным образом. А иначе как еще объяснить неуместные заявления, которыми Бузова так и сыпала в этот вечер?

Для начала Ольга вспомнила, как когда-то сама в 2012 году отмечала в этом ресторане собственную свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. Правда, брак оказался неудачным.

- Сегодня меня переполняют эмоции ! Доминик, Катя, ваши сердца стучат в унисон, это чувствуется на расстоянии! Будьте в этом состоянии вечно! - поздравила певица молодоженов в Инстаграме. - Когда-то в этом месте была моя свадьба.... Доминик, ты был желанным гостем, ты пел для нас, и мы были очень рады, что ты разделил тогда с нами наш праздник.

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Ольга пришла на вечеринку в полупрозрачном платье со стразами.
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В течение всего вечера Ольга выхватывала микрофон и рассказывала, как она мечтает найти свою любовь. Особенно Бузова рассчитывала на букет невесты, поэтому требовала, чтобы жена Доминика Катя бросила цветы именно ей.

- Сколько же свободных женщин в стране, - высказалась телеведущая перед тем, как невеста бросила букет. - Девочки, вы что, все хотите замуж? Я там была, там нет ничего хорошего. Идите за столики, покушайте лучше, пока я спокойненько поймаю букет. Все почему-то думают, что если я выйду замуж, то перестану петь. Не дождетесь!

Оля советует другим девушкам пойти покушать, пока она будет ловить букет невесты.

Оля советует другим девушкам пойти покушать, пока она будет ловить букет невесты.

Ольга заняла позицию в первом ряду и приготовилась поймать цветы. Но увы, невеста кинула букет слишком высоко, и он пролетел мимо Бузовой.

- Ну все, мужики, вы напросились, - заявила расстроенная Оля в микрофон. - Вы понимаете, что теперь я продолжу петь о том, какие вы …. (далее следует нецензурное слово)? А вот если бы я поймала букет, то наконец-то вышла бы замуж и полюбила кого-то. А теперь нет. Вы все - ... (тут телеведущая снова употребила непечатное слово).

Телеведущая заняла позицию в первых рядах желающих поймать букет.

Телеведущая заняла позицию в первых рядах желающих поймать букет.

В прошлом году Ольга пыталась найти свою любовь в реалити-шоу «Замуж за Бузову», но финал программы вылился в скандал. Напомним, ведущая четыре года была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, которого она увела из семьи — от жены и маленькой дочки. В браке со спортсменом детей у них не появилось — Ольга была слишком поглощена карьерой. Их семейная лодка разбилась от измену - футболист променял Ольгу на модель Анастасию Костенко, на которой он женился вскоре после развода с Бузовой (невеста на момент свадьбы уже была беременна).

Ольга расстроилось, когда букет пролетел мимо нее.

Ольга расстроилось, когда букет пролетел мимо нее.

В интервью «КП» Ольга рассказывала, что если до 35 лет не родит ребенка, то обязательно удочерит девочку. До этой круглой даты телеведущей осталось два года — видимо, поэтому Ольга так переживает и слишком эмоционально ведет себя на свадьбах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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