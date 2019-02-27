Сел в кадиллак и укатил в закат: Солистку группы "Мираж" Светлану Разину обокрал муж

Светлана Разина официально была замужем четыре раза, и три супруга из четырех были ее концертными директорами. Последний – Борис Карпов ведал всеми делами солистки группы «Мираж» и ему она доверяла как никому другому. И как оказалось, зря.

3 февраля Борис Карпов собрал рано утром документы и деньги, ключи от «кадиллака" жены, погрузил вещи в машину и уехал в неизвестном направлении. Оказалось, что Боря задолжал крупные суммы деньги сразу нескольких кредиторам, которые потребовали их возвращения от звезды. Затем в Рязани всплыла экс- супруга Бориса, которая заявила, что никакая она не бывшая, Карпов приезжал к ней 2-3 раза в месяц, привозил деньги и продукты, при этом дома он говорил, что уезжает в командировку. Карпова объявили в розыск. И в конце февраля авто Разиной нашли белорусско-латвийской границе. Сейчас пограничники обыскивают машину на предмет контрафакта и наркотиков. После чего кадиллак вернут законной владелицы, которая в это время собирается подать на развод. Где сам Борис Карпов неизвестно. Также как и деньги, которые он забрал с собой. Сумма похищенного уточняется.

Напомним, первым супругом певицы стал продюсер «Миража» и «Феи» – Валерий Соколов. Светлана прожила с ним несколько лет. В этот период родилась дочь Светланы Разиной - Алиса. Вскоре у певицы начался новый роман. Второй муж Светланы Разиной – Стас Христов (концертный директор).

В 2017 году выяснилось, что именно он и мог быть отцом Алисы, так как Светлана имела близость с ним, будучи еще в первом браке. Впоследствии певица жила в гражданском браке с диджеем Георгием, который был младше ее на 15 лет. Вскоре и эти отношения распались. Третьим мужем Светланы Разиной стал бизнесмен из Тюмени по имени Андрей.