Ученые обнаружили в центральной Африке цивилизацию шимпанзе

Похоже, что шимпанзе (Pan troglodytes schweinfurthii), обитающие в тропических лесах на севере Демократической Республики Конго, заметно поднялись по эволюционной лестнице. Нас — людей — близких им родственников, стоящих на самом верху, они, конечно, не догнали. Но стали умнее других своих собратьев на столько, что создали свою цивилизацию. Об этом сообщили немецкие и польские ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology) и Варшавского Университета (University of Warsaw) в журнале Folia Primatologica, обнаружив, как они выразились, свидетельства богатой материальной культуры у конголезских — швейнфуртовских - шимпанзе, поселившихся в заповеднике Bili Uere.

Коротко о цивилизованных шимпанзе рассказал портал ScienceDaily

Цивилизованного шимпанзе изобразили на обложке журнала, в котором ученые опубликовали статью о нем.

- Исследование продолжалось почти 12 лет, - пояснил руководитель научного коллектива Тарстон Хикс (Thurston C. Hicks). - За это время мы нашли и описали многочисленные инструменты, изготовленные обезьянами для добычи и приготовления пищи.

У цивилизованных шимпанзе для каждого «продукта» - свой инструмент. Например, для того, чтобы добывать и собирать муравьев разных видов, они мастерят палочки разной длины и толщины. Специальными прочными прутиками шимпанзе извлекают из гнезд съедобных пчел. Улиток, черепах и куски термитников они измельчают — растирают особыми твердыми «терками». Из земли обезьяны извлекают еду с помощью палок-копалок. Почти как примитивные люди.

Инструменты, изготовленные шимпанзе: рядом Тарстон Хикс - ученый, который их нашел и подобрал.

На фоне нынешних открытий фильм «Планета Обезьян», в котором приматы эволюционировали так, что стали совсем уж человекоподобными и заговорили, не выглядит уже столь фантастическим. Тем более, что недавно появились все основания утверждать: обезьяны и в самом деле могли бы говорить.

Поболтать с обезьянами о том о сем - давняя мечта ученых.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ученые «услышали» речь наших меньших братьев по разуму

Ученые теряются в догадках, пытаясь понять, почему природа обделила столь похожих на нас существ способностью выражать свои мысли словами. Даже простыми. Этому дивился еще Чарльз Дарвин, предполагая, что у наших ближайших родственников по разуму как-то иначе устроен мозг - в нем чего-то не хватает для развития речи.

Однако со временем возобладала другая гипотеза. Мол, дело не в мозге, а в анатомии. Антропологи решили, что голосовой аппарат обезьян физически не приспособлен издавать «человеческие» - то есть, понятные нам звуки.

Мнение о звуковой ущербности обезьян стало настолько популярным, что идея оспорить его появилась лишь в 2016 году — году обезьяны.

Асиф Газанфар (Asif Ghazanfar) из Принстонского университета (Princeton University) вместе с коллегами из Университета Вены экспериментировали всего лишь с самцом макаки - представителем не самого продвинутого вида наших меньших братьев. Но получили сенсационные результаты. И теперь уверяют: обезьяны могли бы говорить...

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