Росгвардия вооружится дронами, которые будут распознавать лица

В ближайшее время подразделения Росгвардии получит на вооружение новейшие беспилотники, которые смогут распознавать лица и номера автомашин.

"На сегодня у нас установлены оптико-электронные системы (на дронах - Авт.) со степенью разрешения, уже не отвечающей требованиям времени, но по госпрограмме вооружения такие системы будут модернизироваться, они смогут и лица распознавать, и номерные знаки на машинах", - заявил журналистам на встрече, которая была приурочена ко Дню авиации Росгвардии (3 марта), начальник Главного управления авиации Росгвардии Александр Афиногентов.

Такие функции могут появиться на комплексах высотного наблюдения. Он отметил, что считает эти разработки очень важными и полезными для Росгвардии.

В первую очередь такие системы незаменимы для разведки и наблюдения за террористами. Пригодятся они и в городе. Их можно использовать для обеспечения правопорядка во время массовых городских мероприятий.

Как стало известно "Комсомолке" беспилотники, которые способны запоминать лица, впервые широко использовались в Москве на митинге после убийства Бориса Немцова - 1 марта 2015 года. Технологии, которые применяются сегодня в армейских моделях могут не только использовать мощные камеры, но и глушить любую связь. Дрон в состоянии подменить собой станцию сотовой связи и отслеживать все входящие и исходящие сообщения, рассылать на номера заданные оператором тексты, а так же копировать контакты владельцев мобильных телефонов.

Изменения также коснуться парка вертолетов Росгвардии. Транспортные Ми-24 заменят на более новые Ми-35.

Сегодня авиация войск национальной гвардии включает около 60 авиационных формирований различного уровня от полков до отдельных отрядов.