Стали известны главные темы Baltic Weekend

18-19 апреля в столице Азербайджана впервые пройдет Baltic Weekend. С 2017 года форум проходит дважды в год. Осенью - в Санкт-Петербурге, а весной – в одном из городов мира. Он традиционно собирает ведущих игроков коммуникационной индустрии. Этой весной их ждет серия деловых сессий, посвященных актуальным отраслевым вопросам.

-Архитектура весеннего Baltic Weekend полностью отражает современные тенденции и те вызовы, которые сейчас стоят перед глобальной индустрией. В современном и колоритном Баку соберутся специалисты в области PR, рекламы и маркетинга, а также представителей власти, бизнеса и медиа, – сообщил генеральный директор SPN Communications, председатель организационного комитета Baltic Weekend Андрей Баранников.

В первый день форума состоится паблик-ток с известными и успешными людьми «Сегодня – директор по коммуникациям, завтра – CEO». Секретами успеха поделятся топ-менеджеры крупных компаний, которые начинали свой профессиональный путь с PR.

ТЕМЫ ФОРУМА

Антикризисные коммуникации

В рамках дискуссии участники обсудят, каким должен быть PR в кризисных ситуациях: что делать в сложившейся ситуации и как к ней подготовиться компании. Кроме того, на примере кейсов эксперты рассмотрят варианты противодействия негативным комментариям в социальных сетях, а также алгоритм работы с медиа и первым лицом во время кризиса.

Нативная реклама vs Баннерная слепота

Несмотря на эволюцию рекламы, баннерная слепота до сих пор остается распространенным явлением. Профессионалы проанализируют, почему пользователи игнорируют рекламу и что с этим делать, как "мимикрировать" и создавать интерактивные проекты для брендов, чтобы целевая аудитория не стала пройти мимо.

Level up! Битва брендов за новые рынки

В рамках темы участники обсудят основные вызовы и возможности, стоящие перед компаниями, которые стремятся вывести свой бизнес на новый рынок. Эксперты поделятся собственным опытом, как продвигать свой бренд в России и за рубежом в эпоху диджитализации, какой маркетинговой и PR-стратегии при этом придерживаться.

«Я это попробовал, и мне это нравится»

Подход к работе с агентами влияния стал более осмысленным и стратегическим. Если раньше речь шла в основном о точечных интеграциях, то теперь бренды стремятся к полноценному амбассадорству. Зачем нужны послы бренда и что полезного они могут дать бизнесу обсудят на Baltic Weekend участники сессии.

Регистрация на Baltic Weekend открыта до 10 апреля.

Подробная информация - на сайте Baltic Weekend.