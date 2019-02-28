Кирилл Ильичев: «Когда к нам подошел инвестор из Кореи, он настолько был удивлен, что даже подпрыгнул от переизбытка эмоций»

Частая проблема для предприятий – найти выходы на зарубежные рынки. Участие в крупных выставках стоит дорого, да и просто попадание на площадку форума не гарантирует контакт с потенциальными партнерами. Уже несколько лет в Москве существует «Московский экспортный центр», который «под ключ» организует выход на западные рынки для московских компаний. О всех тонкостях работы центра «Комсомолке» рассказал его директор Кирилл Ильичев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692401" frameborder="0"></iframe> Кирилл Ильичев на Российском Инвестиционном форуме 2019 в Сочи.

- Добрый день, Кирилл Сергеевич! Для многих наших читателей не совсем понятно, что такое «Московский Экспортный Центр»?

- Глобально это одно окно для выхода московских компаний на международные рынки. Московский экспортный центр организует работу по нескольким направлениям в целях организации экспортных продаж и выполнения задач, поставленных президентом РФ. Существует несколько блоков нашей работы. Это образовательный блок московской школы экспортера, где мы даем основные знания о том, как экспортировать. Второй блок – это продвижение. Мы помогаем нашим компаниям представить свою продукцию на крупных международных мероприятиях, на зарубежных выставках и в электронной коммерции.

- Получается, что это такой своеобразный помощник предпринимателю, который хочет выйти на зарубежные рынки. Как бизнесмену получить ваши услуги?

- Достаточно просто к нам обратиться по телефону или придя в офис. Сейчас также доступен личный кабинет и онлайн-обращение. Например, за прошлый год мы оказали поддержку 2,5 тысячам компаний.

- Я знаю, что у вас существует программа «Сделано в Москве». Что это?

- Это программа существует дольше, чем сам московский экспортный центр. Именно из нее и выросла наша организация. Несколько лет назад появилась необходимость помогать компаниям представлять свою продукцию на крупных международных событиях. Два года назад мы впервые сделали выставочный стенд, на котором представили несколько компаний.

Все начиналось очень скромно. В первый год была проведена только одна выставка, на следующий год - уже две. Могу сказать, что за 2018 год мы провели уже 16 выставочных мероприятий, а в этом году проведем 25. Мы помогаем компаниям, потому что понимаем, что очень сложно самим принять участие в дорогостоящем форуме. Важно же не только принять участие, но и получить хорошее место для того, чтобы их продукцию заметили.

В этой части правительство Москвы в лице Московского экспортного центра помогает организовать не только выставочную экспозицию, но и встречу с потенциальными партнерами, а также обучает, как правильно продавать на выставке. Получается услуга «под ключ».

- А можно говорить уже о каких-то цифрах? Какое количество инвесторов уже вышли на международный рынок, благодаря этой программе?

- За прошлый год в программе «Сделано в Москве» приняло участие более 300 компаний.

Например, в конце прошлого года была IT - выставка в Дубае, где мы представляли 12 компаний. Результатом нашей работы стало заключения соглашения между московской компанией «ЯрусЛТД» и крупнейшей платежной системой Арабских Эмиратов. Компания, которую мы представляли, работает в сфере систем оплаты парковок. В результате подписанного контракта, «ЯрусЛТД» будет заниматься установкой таких же система на территории ОАЭ.

Расскажу еще один интересный пример. В прошлом году на Иннопроме мы впервые представили зарубежной публике маленькую компанию 3Dquality. Они производят в рамках нашего технопарка 3D принтеры. Когда к нам подошел инвестор из Кореи, он настолько был удивлен, что даже подпрыгнул от переизбытка эмоций, услышав сколько стоит продукция с такими мощными характеристиками. Он сказал, что абсолютно идентичный принтер везде стоит в два раза дороже.

Они успешно заключили контракт и уже в прошлом году начали поставлять продукцию в три страны.