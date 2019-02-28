Су-30 ВВС Индии сбил пакистанский F-16

Стали известны обстоятельства воздушного боя между 32 самолетами ВВС Индии и ВВС Пакистана. Перевес был на стороне Пакистана: 8 самолетов F-16, 4 Dassault Mirage-3 и 4 истребителя JF-17, сообщает индийский телеканал NDTV.

После того, как пакистанские самолеты сбросили несколько бомб с лазерным наведением на ряд военных целей вдоль линии контроля, со стороны Индии, на перехват поднялись 8 машин среди которых были четыре Су-30, два модернизированных Dassault Mirage 2000 и два МиГ-21.

Индийский летчик на Су-30 преследовал пакистанский F-16 и сбил его ракетой "воздух - воздух" Р-73, после чего пакистанский F-16 направил ракету AIM-120 AMRAAM на один из индийских МиГ-21. Индийский пилот успел катапультироваться, и пакистанские военные взяли его в плен.

После того, как в Пакистане заявили, что их F-16 27 февраля вообще не поднимались в воздух, представители индийских ВВС продемонстрировали СМИ фотографии частей американской ракеты "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, обнаруженных на земле после воздушного боя в небе над Кашмиром.

На снимках можно различить название боеприпаса, серию и номер. Примечательно, что ракеты AIM-120 AMRAAM применяются с американских истребителей F-16.

По мнению индийских пилотов, части американской ракеты является доказательством участия F-16 в бою, в котором один из них был сбит советским истребителем Су-30.

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В последние дни февраля обострилась ситуация в Южной Азии: Индия и Пакистан обменялись авиаударами, с обеих сторон - убитые, сбиты военные самолеты. От конфликта уже пострадали наши туристы: два борта российских авиакомпаний, следовавших на индийские курорты из Москвы и Санкт-Петербурга, развернулись в воздухе и вернулись на ближайший аэродром - в Екатеринбург. Многие другие рейсы, например, в Таиланд, из-за закрытого воздушного пространства над Пакистаном следуют удлиненным маршрутом и вынуждены совершать незапланированные остановки для дозаправки (подробности).