Пять самых важных фактов о кори: это самая заразная в мире инфекция, она маскируется под ОРВИ и может привести к слепоте и отеку мозга

В последней сводке Роспотребнадзор сообщает, что корь добралась до 47 из 53 стран европейского региона. Заразились 82 596 человек, 72 умерли (это последние данные, известные на сегодня - за период с января по декабрь 2018 г.). Тяжелее всего ситуация на Украине, в Грузии, а также в Сербии, Черногории, Греции, Румынии. Крупные вспышки зарегистрированы и в таких благополучных по части здравоохранения странах, как Франция, Италия, Германия, Израиль.

В России в последнее время увеличилось число завозов кори из-за границы, говорят эпидемиологи. Пока, по официальным данным, показатели заболеваемости ниже, чем в большинстве других стран европейского региона. Однако практикующие врачи-инфекционисты советуют не расслабляться тем, у кого снижена защита от кори.

«КП» уже подробно писала о прививках для детей. А что делать взрослым? Бежать ли срочно на вакцинацию? Какие первые признаки заражения, особенности лечения и осложнения для тех, кому уже давно больше 18-ти? Все эти вопросы мы постарались прояснить вместе с экспертами.

1. Чем опасна корь?

Вирус начинает с поражения дыхательных путей (легких), потом дает осложнения - примерно в 40 - 50% случаев.

- Корь особенно опасна осложнениями, которые бьют по дыхательной системе, сердечно-сосудистой и центральной нервной системе, - рассказал «КП» врач-вакцинолог, педиатр, главврач одного из медицинских центров Москвы Евгений Тимаков. У взрослых наиболее часто возникает пневмония. Среди самых опасных последствий кори - воспаление и отек головного мозга (энцефалит). У пожилых людей корь может привести к деменции (слабоумию), глухоте, слепоте.

Чаще всего осложнения развиваются у маленьких детей, а среди взрослых - у курильщиков, больных сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями.

Начало кори похоже на тяжелую простудуФото: Юлия ПЫХАЛОВА

2. Насколько велик риск заразиться для россиян?

Корь - самая заразная в мире инфекция. «Заражается большинство людей, которые провели некоторое время рядом с заболевшим, - предупреждает доктор Тимаков. - Для передачи инфекции достаточно, чтобы на слизистые оболочки здорового человека (в нос, рот, глаза) попали вирусные частицы от больного (опять же из носа при чихании или изо рта при кашле). Сколько времени нужно находиться рядом с источником заражения и какое количество вируса должно попасть в организм, чтобы человек заболел - зависит от иммунитета, общего состояния организма, возраста».

Чаще инфекцию подхватывают:

- маленькие дети,

- беременные женщины,

- люди старшего возраста (60+),

- больные сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями,

- люди, которые регулярно недосыпают (спят меньше 7 - 8 часов в сутки),

- сладкоежки - избыток сахара в организме вредит иммунным клеткам (напомним, Всемирная организация здравоохранения рекомендует съедать максимум 25 граммов, или 6 чайных ложек сахара в сутки, включая сахар во всех блюдах и продуктах).

Избыток сахара в организме вредит иммунным клеткамФото: Евгения ГУСЕВА

«Исходя из моего общения с коллегами, число заражений корью в России и в том числе в Москве последние несколько лет неуклонно растет, - говорит Евгений Тимаков. - Но все-таки преувеличение утверждать, что, если заболел кто-то из подъезда или в детском саду, то непременно заразится весь дом или детсад. Вспышку тормозит прослойка привитых детей и взрослых, которая в нашей стране, к счастью, еще достаточно велика».

3. Как уберечься?

Единственный способ защиты от кори - прививка, в один голос говорят врачи. Среди тех, кто заболел, более 90% не были привиты, сообщает Роспотребнадзор.

«Прививка не дает 100%-ной защиты, но если вы заболеете, то перенесете корь в гораздо более легкой форме и почти наверняка избежите опасных осложнений», - поясняет доктор Тимаков.

Детям согласно Национальному календарю профилактических прививок в нашей стране прививку от кори положено делать в первый год жизни и в 6 лет (ревакцинация).

Как решается вопрос о прививках от кори для взрослых, «КП» рассказал эксперт Всероссийского союза страховщиков Алексей Данилов.

- Исходя из Приказа Минздрава РФ от 21.03.2014 № 125н, взрослым гражданам вакцинация против кори проводится в возрасте от 18 до 35 лет в случае, если человек до этого возраста не прививался, прививался лишь однократно либо не имеет сведений о прививках и при этом не болел ранее корью. При таких условиях прививка будет бесплатной. Причем, даже не требуется полис ОМС (поскольку вакцинацию государство оплачивает из средств федерального бюджета, а не через систему ОМС). Достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства к своему лечащему врачу (участковому терапевту). Он выдаст направление на прививку в процедурный кабинет.

В возрасте от 36 до 55 лет бесплатная вакцинация полагается в таких случаях: а) был контакт с больным корью; б) лицо входит в группу риска в силу своей профессии: работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной, социальной сферы. Вакцинация требуется и гарантируется, если эти лица ранее не болели корью, не привиты, привиты лишь однократно или не имеют сведений о прививках против кори.

В остальных случаях те, кому больше 35-ти, могут пройти вакцинацию по собственному желанию, оплатив её за счет личных средств.

4. Сдавать ли анализы перед прививкой?

В Интернете можно встретить совет: взрослым перед принятием решения - делать ли прививку - нужно сдать анализ на состояние (напряженность) иммунитета против кори: наличие антител IgG к вирусу кори. За свой счет это обойдется от 700 до 1000 рублей. Нельзя ли сдать кровь в районной поликлинике бесплатно?

- Перед направлением на вакцинацию лечащий врач обязан провести осмотр и опрос пациента, в том числе для выявления показаний и противопоказаний, - поясняет эксперт ВСС Алексей Данилов. - Предварительное определение уровня антител в обязательный список не входит.

К сожалению, лекарств с доказанным эффектом против вируса кори сегодня нетФото: Евгения ГУСЕВА

- Особого смысла в этом анализе нет, - добавляет Евгений Тимаков. - Как вакцинолог, я рекомендую всем взрослым делать прививку от кори в возрасте от 25 до 55 лет. Потому что к 25 годам «детский» иммунитет в любом случае, как правило, слабеет. Даже если лично у вас антитела сохранились (что мог бы показать анализ. - Ред.), то прививка все равно не навредит.

Что касается противопоказаний, то врач должен определить их индивидуально при осмотре. Среди общих «преград» - острые заболевания и обострения хронических. Например, разгар ОРВИ.

НА ЗАМЕТКУ

После вакцинации вам на руки должны выдать Сертификат о профилактических прививках. Либо внести отметку о прививке от кори, если такой сертификат у вас уже есть (был оформлен при проведении предыдущих прививок). «В отличии от амбулаторной карты прививочный сертификат хранится на руках у пациента и его наличие, например, существенно облегчает человеку оформление медицинской книжки при трудоустройстве в те организации, где это требуется», - поясняет эксперт Всероссийского союза страховщиков Алексей Данилов.

5. Как распознают и лечат корь?

Начало кори похоже на тяжелую простуду (ОРВИ). Температура часто подскакивает до 38 - 40 градусов. Появляется кашель, закладывает нос, слезятся глаза. На 4 - 5 день появляется сыпь.

- К сожалению, лекарств с доказанным эффектом против вируса кори сегодня нет, - говорит врач Евгений Тимаков. - Применяются симптоматические средства: чтобы снизить жар, уменьшить боль, отек слизистых. Взрослым, как правило, назначают антибиотики для борьбы с опасными осложнениями. В целом рекомендуется постельный режим и побольше пить.