Водянову задел конфуз с поплывшим лицом
Супермодель Наталья Водянова отреагировала на странное сообщение русского Vogue, который разместил ее фотографию, сопроводив неоднозначной записью. После конфуза глянцевое издание удалило сообщение.
Своеобразным образом русский Vogue поздравил Наталью Водянову с днем рождения. В канун 37-летия супермодели, которое она отпраздновала 28 февраля, издание опубликовало фотографию вечно юной и прекрасной манекенщицы.
Вот толь подпись под фото была странная: "Если овал лица уже поплыл и появился второй подбородок, но время ложиться под нож еще не пришло, теперь есть эффективный и малотравматичный метод решения проблемы, - безоперационная подтяжка".
Надо отдать должное супермодели. В своем сториз она с юмором ответила глянцу, добавив хештег "подбородкивога": "Вог Бьюти, прекрати, дорогой, не щекоти мои подбородки! Спасибо за поздравления. Вот уж правду говорят, главное - не подарок, а внимание".
Русский Vogue среагировал мгновенно и стыдливо удалил пост с "поплывшим лицом" Наташи Водяновой. Видимо, осознав, что такие слова в адрес звезды подиумов могут понести за собой непоправимые последствия, например, лишение мест в первом ряду на Неделе моды в Париже для редакторов глянца.
Но это еще не все. Водянова - жена наследника корпорации LVMH. Семья ее мужа Антуана Арно владеет самой крупной компанией, производящей товары в сегменте люкс. В гигант LVMH входят такие бренды: Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moеt & Chandon, Hennessy, KENZO, HUBLOT, Cеline, Dom Pеrignon, Berluti, Fendi, Sephora и многое другое. Если этот гигант откажется от рекламных контрактов в русском Vogue или вообще в Condе Nast , последствия могут быть катастрофичными.
К слову, после конфуза глянец стал спешно поздравлять Водянову с днем рождения, публикуя ее фотографии: "Поздравляем с днем рождения русскую супермодель, филантропа, прекрасную маму, жену и человека с большим и добрым сердцем Наталью Водянову! Желаем новых побед и проектов, счастья и огромной любви".
Не осталась в стороне и главный редактор издания, которая назвала супермодель "принцессой марафонов, царицей подиумов, музой дизайнеровов, стилистов и фотографов и королевой наших сердец".
Однако Водянову, вероятно, все же задело сообщение с "поплывшим лицом". В своем блоге, отвечая друзьям на поздравление, многодетная мама написала: "Не знаю о какой работе, ты дорогой, но вот двойным подбородком в Воге советуют заняться".
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Наталья Водянова, досье KP.RU»