2019-03-01T00:37:31+03:00
Звезды

Водянову задел конфуз с поплывшим лицом

Супермодель отреагировала на свое фото
Ольга ЛИБГАРДТ
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Русский Vogue своеобразно поздравил супермодель Наталью Водянову с днем рожденияРусский Vogue своеобразно поздравил супермодель Наталью Водянову с днем рожденияФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Супермодель Наталья Водянова отреагировала на странное сообщение русского Vogue, который разместил ее фотографию, сопроводив неоднозначной записью. После конфуза глянцевое издание удалило сообщение.

Своеобразным образом русский Vogue поздравил Наталью Водянову с днем рождения. В канун 37-летия супермодели, которое она отпраздновала 28 февраля, издание опубликовало фотографию вечно юной и прекрасной манекенщицы.

Вот толь подпись под фото была странная: "Если овал лица уже поплыл и появился второй подбородок, но время ложиться под нож еще не пришло, теперь есть эффективный и малотравматичный метод решения проблемы, - безоперационная подтяжка".

Надо отдать должное супермодели. В своем сториз она с юмором ответила глянцу, добавив хештег "подбородкивога": "Вог Бьюти, прекрати, дорогой, не щекоти мои подбородки! Спасибо за поздравления. Вот уж правду говорят, главное - не подарок, а внимание".

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Русский Vogue стыдливо удалил пост с "поплывшим лицом" Наташи Водяновой
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Русский Vogue среагировал мгновенно и стыдливо удалил пост с "поплывшим лицом" Наташи Водяновой. Видимо, осознав, что такие слова в адрес звезды подиумов могут понести за собой непоправимые последствия, например, лишение мест в первом ряду на Неделе моды в Париже для редакторов глянца.

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Водянова - жена наследника корпорации LVMH
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Но это еще не все. Водянова - жена наследника корпорации LVMH. Семья ее мужа Антуана Арно владеет самой крупной компанией, производящей товары в сегменте люкс. В гигант LVMH входят такие бренды: Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moеt & Chandon, Hennessy, KENZO, HUBLOT, Cеline, Dom Pеrignon, Berluti, Fendi, Sephora и многое другое. Если этот гигант откажется от рекламных контрактов в русском Vogue или вообще в Condе Nast , последствия могут быть катастрофичными.

К слову, после конфуза глянец стал спешно поздравлять Водянову с днем рождения, публикуя ее фотографии: "Поздравляем с днем рождения русскую супермодель, филантропа, прекрасную маму, жену и человека с большим и добрым сердцем Наталью Водянову! Желаем новых побед и проектов, счастья и огромной любви".

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Супермодель отметила 37-летие
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Не осталась в стороне и главный редактор издания, которая назвала супермодель "принцессой марафонов, царицей подиумов, музой дизайнеровов, стилистов и фотографов и королевой наших сердец".

Однако Водянову, вероятно, все же задело сообщение с "поплывшим лицом". В своем блоге, отвечая друзьям на поздравление, многодетная мама написала: "Не знаю о какой работе, ты дорогой, но вот двойным подбородком в Воге советуют заняться".

ИСТОЧНИК KP.RU

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