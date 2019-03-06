И на бензин еще останется!

Для значительной части российских автомобилистов полисы «автогражданки» весной обойдутся дешевле. Старейшая страховая компания страны «Росгосстрах», входящая в группу «Открытие», приняла решение снизить базовый тариф ОСАГО для 69 территориальных групп преимущественного использования транспортных средств категории «В» и «ВЕ».

Изменять базовые ставки в границах нового, расширенного тарифного коридора Банк России позволил страховщикам с 9 января 2019 года. Действия «Росгосстраха» беспрецедентны – это самое масштабное изменение и первый случай, когда крупный страховщик пошел на снижение ставок для ряда территорий, не прибегая одновременно к увеличению базового тарифа для других.

Компания не торопилась с изменением тарифов, поскольку считает, что такие решения должны основываться на всестороннем анализе экономики ОСАГО и быть понятными для миллионов клиентов-автомобилистов, поясняет член правления – руководитель блока «Автострахование» ПАО СК «Росгосстрах» Дмитрий Пурсанов.

– Первый этап нашей аналитической работы показал, что мы имеем возможность снизить тариф для целого ряда территорий, – рассказал он.

Где-то снижение затрагивает сразу весь регион, а где-то – лишь отдельные населенные пункты. Наиболее ощутимым изменение будет для автовладельцев Удмуртии и Республики Коми, где базовые ставки были снижены сразу на 15% и 14,9% соответственно. Значительным снижение будет также в Костроме (14,4%) и ряде населенных пунктов Тульской области (13,6%) и Пермского края (11,4%), в Москве и Московской области (10,2%).

– Для автовладельцев в тех районах страны, которые не входят в перечень из 69 территориальных групп преимущественного использования ТС, ставки пока остаются неизменными – какими они были в прошлом году. Даже в регионах с высокой убыточностью мы тариф не поднимали, – уточнил Дмитрий Пурсанов.

И если изменение базовой ставки для каких-то территорий кажется не столь уж значительным, реальный подсчет стоимости полиса с использованием всех необходимых коэффициентов – в том числе территориального, мощности и возраста-стажа – может дать экономию в сотни рублей. «Сэкономленное» на ОСАГО позволит автомобилистам лишний раз заправиться – а это при нынешних ценах на топливо весьма привлекательный стимул!

Другим стимулом для автомобилистов стало заметное повышение компанией уровня клиентского сервиса в урегулировании убытков – масштабное использование «натурального» возмещения в ОСАГО позволяет при наступлении страхового случая не заботиться о поиске сервиса и запчастей. Все эти хлопоты, как и контроль качества восстановительного ремонта на станции техобслуживания, страховщик берет на себя. Причем сегодня в большинстве регионов страны для получения направления на осмотр и ремонт поврежденного автомобиля клиенту известного страховщика достаточно уведомить компанию о ДТП по телефону.