Пиявки вместо ботокса: Анфиса Чехова выбрала необычный способ омоложения

Анфиса Чехова активно взялась за свою внешность: телеведущая легла в специализированную клинику, где прошла полный курс очистительного детокса и прочих процедур для молодости и красоты. А теперь в своем Инстаграме Анфиса поделилась еще одним эффективным, по ее мнению, секретом, помогающим отсрочить разрушительное действие времени. Телеведущая подсела на пиявок: она считает, что этот дедовский способ отлично работает. Причем проводить эту процедуру Чеховой помогает ее сын Соломон.

- Знаете, чем мы с Соломоном сейчас занимаемся? Ставим мне пиявочки, - рассказала Анфиса на своей страничке в соцсети. - Вернее, ставит врач, а Солик активно ему помогает. Я обожаю ставить пиявки за уши. В прошлые века, красотки, за пару недель до бала, обязательно ставили себе пиявок за уши. Эта процедура придаёт лицу здоровый юношеский цвет и румянец, снимает отёки, насыщает кожу кислородом,запускает синтез коллагена и эластина и значительно омолаживает! В те времена конечно про синтез коллагена с эластином, а тем более про ботокс, филлеры и нити ничего не слыхивали, поэтому пиявки были отличной и к тому же натуральной и полезной, этому всему альтернативой.

achekhova Знаете, чем мы с Соломоном сейчас занимаемся? Ставим мне пиявочки

Кроме пиявок Анфиса за последнее время опробовала на себе душ Шарко, который отлично борется с целлюлитом. А еще Чехова прошла курс лечебного голодания, во время которого она ничего не ела и только пила крупяной отвар. Обо всех своих оздоровительных процедурах телеведущая рассказала в Инстаграме. Анфиса, скинувшая за последние пару лет около 25 килограммов, сейчас выглядит стройной и подтянутой.

- А все лишь потому, что я разобралась с мозгами, гормонами и питанием. У меня прошло несколько хронических заболеваний и иммунитет железный, - рассказала Чехова.

Анфиса борется с целлюлитом с помощью душа Шарко. Фото: Инстаграм.

Сейчас звезда с гордостью демонстрирует свои формы, а ведь когда-то Анфиса весила 90 килограммов и не позволяла себе показываться на просторах Интернета в бикини. Чехова признаётся, что в те времена вообще предпочитала не фотографироваться в купальнике. Все изменила поездка на Бали: на прекрасном индонезийском острове Анфиса увлеклась йогой. А вместе с занятиями йогой она изменила и режим питания.

Телеведущая не скрывает, что в свое время перепробовала множество диет и даже сидела на печально известных тайских таблетках, которые едва не стоили ей жизни и здоровья. В течение многих лет Анфиса старалась похудеть и использовала множество способов, то теряя килограммы, то снова набирая их. Сейчас Чехова выглядит замечательно и признаётся, что она вполне довольна своим весом.