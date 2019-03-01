Дочь Толкалиной и Кончаловского подозревают в анорексии

Маша Кончаловская толстушкой никогда не была, однако, щеки и немного лишних кг в подростковом возрасте у девушки были. Но в 16 лет дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной вдруг решила, что дальше так жить нельзя и «подсела на ЗОЖ».

«Сначала это было правильное питание и спорт, потом разные диеты. На самом деле я просто захотела и похудела. Нет в этом ничего такого. Вот насколько уж я ленивая и слабохарактерная, но сбросила порядка 30 килограммов. По-хорошему, это любому человеку под силам, просто надо было сильно захотеть. И нельзя сказать, что это было архисложно», – признавалсь наследница известной фамилии в интервью. У ее матери все же было больше беспокойство по поводу пищевого поведения дочери, она рассказывала, что заставляет Машу съесть хотя кусочек запеканки. Торгуется иногда, даже предлагая деньги. Но, видимо, торг редко когда увенчивался успехом, поскольку за 1,5 года Маша сбросила 30 кг. И продолжала худеть.

Сейчас девушка вместе с мамой отдыхает в Гокарне, в Индии, и отсюда шлет счастливые фото отцу в Москву. А он уже делится ими со своими подписчиками. А последние очень сильно обеспокоились, увидев, как сильно похудела девушка. Очень хрупкие плечи, тонкие ноги, торчащие ребра - да девушка явно очень мало ест. Подписчики аккаунта режиссера, призвали Кончаловского обратить внимание на здоровье дочки.

egorkonchalovsky Я в Парме, где же дочка?

«Спасайте вашу дочку. Анорексия! Очень тяжело лечится», «Марусечка, уж очень схуднула, косточки пересчитаешь», «А что с дочкой?», «Егор, надо давно забить тревогу. Сама Маша уже не контролирует процесс. Столько об этом пишут. Надо определить дефицит веса и достичь нормы», «Надо всю родню подключать, все авторитеты призывать, может, кто-то до девочкиного разума достучится», «Мышцы-то где. Егор, подключайтесь, опасно», «Больна? Истощение...» — бьют тревогу подписчики.

Но нашлись и те, кто заявил, что если девушка активно занимается спортом, а среди увлечений Кончаловской — верховая езда, фехтование, скалолазание, а с недавних пор — йога, которую она практикует вместе с матерью, то так она и будет выглядеть: спортивной и стройной.