Открытие ученых: на Луне есть атмосфера — наша земная

К выводу о том, что атмосфера Земли гораздо обширнее, чем можно было себе представить, пришли ученые из Института космических исследований (ИКИ РАН) и их коллеги из Европейского космического агентства (ESA). О чем сообщили в журнале Journal of Geophysical Research: Space Physics. А ИКИ РАН оповестил об этом в своем пресс-релизе.

- Луна пролетает сквозь земную атмосферу, - уверяет руководитель исследований Игорь Балюкин, сотрудник отдела физики планет ИКИ РАН. Но уточняет, что имеет в виду наиболее отдаленные области газовой оболочки нашей планеты — так называемую геокорону, состоящую из нейтральных атомов водорода.

Размеры атмосферы Земли (голубая пелена) впечатляют. Луна и в самом деле находится внутри земной атмосферы.

Данные, позволившие определить размер водородной гекороны, нашлись среди тех, которые с 1996 по 1998 год собирал прибор SWAN (Solar Wind Anisotropie), установленный на космическом аппарате SOHO (Solar and Heliospheric Observatory).

Сама обсерватория SOHO находится между Землей и Солнцем в точке равновесия — так называемой точке Лагранжа L1 — примерно в полутора миллионах километров от Земли.

О том, что геокорона существует, более того, светится в ультрафиолетовом диапазоне, было известно и раньше. Потрясающее фото этого свечения - так называемого вторичного Лайман-альфа излучения - впервые сделали астронавты экспедиции «Аполлон-16», высадившиеся на Луну в 1972 году. От туда и снимали. Но как теперь выяснилось: снимали, находясь в самой геокороне.

Анализ данных показал, что свечение, а стало быть, и геокорона простираются, как минимум, на 100 радиусов Земли или примерно на 640 тысяч километров. А это гораздо дальше орбиты Луны, которая находится на расстоянии в 60 земных радиусов или в 380 тысячах километрах. В среднем, конечно.

Вид на геокорону с поверхности Луны: снимок в ультрафиолетовом диапазоне.

Ученые объясняют: водородную корону образуют распадающиеся молекулы воды и метана. Наблюдая за ней, можно судить о том, быстро или медленно планета теряет воду.

- Водородная корона может служить признаком того, что в атмосфере той или иной планеты, ближе к поверхности, есть водяной пар, как мы наблюдаем это на Земле, Венере и Марсе», — говорит Жан-Лу Берто (Jean-Loup Bertaux), соавтор Балюкина из лаборатории LATMOS Национального центра космических исследований Франции, прежде руководивший экспериментами с прибором SWAN. - Водородные короны просто обязаны быть у потенциальных двойников Земли. Стоит поискать их именно таким способом — высматривать соответствующие свечения.