Разочарование дня: Дэвид Бекхэм оказался страшным педантом и занудой

Виктория Бекхэм в последнее время взялась за своей YouTube-влог, где проводит прямые трансляции для своих подписчиков. На днях она рассказала поклонникам о секретах красоты, своих буднях и …странных привычках, которые имеет она и ее супруг Дэвид Бэкхем. Например, сама фешн-икона – гермофоб, она считает, что все, что ее окружает должно быть стерильным.

«Я действительно все вокруг дезинфицирую. И это просто сводит с ума моего мужа. Но парадокс в том, что он до страсти любит порядок, а я нет, поэтому его выводит из себя и тот беспорядок, который я всегда создаю», - разоткровенничалась звезда.

После этих слов Виктория открыла двери своей спальни в номере отеля The Mark и показала бардак, который остался после нее в номере. Кровать не заправлена, полотенца на полу, вывернутые джинсы на столике и косметика на столике. Казалось бы, так выглядит спальня большинства женщин,которые куда –то опаздывают, но Виктория заявила, что такой вид номера привел бы Дэвида в тихий ужас.

«Если бы сейчас сюда вошел Дэвид, у него бы точно случилась паническая атака. Прям самая настоящая!», - призналась экс-солистка Spice Girls.

Виктория открыла двери своей спальни в номере отеля The Mark и показала бардак, который остался после нее в номереФото: скриншот видео

И нет, Виктория не преувеличивает, Дэвид в интервью сам не раз признавался, что страдает обсессивно-компульсивным расстройством, что выражается в излишней педантичности. Так, в их с Викторией доме имеется несколько холодильников: в одном они хранят только напитки, причем бутылок каждого вида должно быть четное количество, в другом - овощи и фрукты, в третьем - сладкое и так далее. Педантичность и занудство Дэвида распространяется и на бытовые привычки: гардероб звезды поделен на зоны, где есть градация не только по сезонности, но и по цвету одежды. Пиджаки к пиджакам, носки строго свернуты и уложены слева направо, тюбик пасты крепко закрыт.

«Обсессивно-компульсивное расстройство выражается в том, что я хочу, чтобы все было сложено в прямую линию или, например, лежало в паре. Заселяясь в гостиницу, я сначала привожу все в порядок. Пока все листочки и салфетки не будут лежать ровной стопкой в ящике стола, я не смогу расслабиться», - признавался Бекхэм.

Эх, Дэвид, Дэвид, никогда бы на тебя такое не подумали! Теперь даже истории про твои измены жене кажутся не такими пикантными.