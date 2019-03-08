2019-03-08T17:07:55+03:00
Звезды

20-летняя дочь Бодрова получила первую роль в кино

Бодров-старший станет одним из сценаристов и продюсеров фильма
Ольга АНТОНОВА
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Дочка Сергея Бодрова Ольга.Дочка Сергея Бодрова Ольга.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Старшей дочери Сергея Бодрова- Ольге 20 лет, она студентка ГИТИС, учится в мастерскую режиссера Леонида Хейфеца в 2016 году. Два года назад дебютировала как актриса в короткометражной ленте своего сокурсника, а в этом ей предложил роль дедушка Сергей Бодров- старший, который начал биографический проект "Калашников".

"Сейчас в Москве буду делать фильм «Калашников». Хочу помочь этому проекту. Хорошая история. Михаил Тимофеевич [Калашников] — легенда, все знают про придуманный им автомат, но мало кто знает про самого изобретателя. А судьба у него была интересная", - рассказал режиссер "Монгола".

Имя режиссера картины пока не называется, сам Бодров выступит как сценарист и сопродюсер.

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Дочь Сергея #сергейбодров
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« Вместе со мной [над сценарием] работали Анатолий Усов и Алексей Бородачев. Материал был непростой», — продолжил Бодров-старший. Он добавил, что у него растут талантливые внуки, дети погибшего в 2002 году Сергея Бодрова-младшего. И хотя он изначально всегда против того, чтобы режиссеры снимали своих родственников, ради Оли он сделал исключение: талантливая актриса.

Напомним, Сергей Бодров-старший, отец пропавшего без вести в Кармадонском ущелье в 2002 году Сергея Бодрова-младшего, снял также такие фильмы, как «Седьмой сын» с Джулианной Мур, Джеффом Бриджесом и Китом Харингтоном и «Медвежий поцелуй».

ИСТОЧНИК KP.RU

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