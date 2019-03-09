Самбурская публично покаялась перед Летучей за то, что оскорбила ее, но та не приняла извинения
Осенью 2017 года Елена Летучая покинула шоу "Ревизорро", заявив, что ее внутренние принципы того, как должно делаться шоу идут вразрез с этикой продюсерской команды. Место красивой блондинки заняла Ольга Романовская, а ее, в свою очередь, довольно быстро сменила Настасья Самбурская. И если в адрес экс-"Виа ГРЫ" у Летучей претензий сильно не было, то по звезде "Универа" Летучая прошлась в своем инстаграме, заявив, что при ней шоу потеряла в рейтингах, поскольку Самбурская никакая не телеведущая, а актриса. В общем, две большие разницы.
Надо знать Самбурскую, там молчать не стала:
– Одна моя знакомая телеведущая была изгнана со своего места из-за скверного характера. Она рассказывала всем, что продюсировала шоу, хотя на самом деле ничего подобного не было. Проект был сделан командой. Но в какой-то момент этой женщине сорвало башню, и она решила, что все шоу держится на ее личных качествах.
Постепенно конфликт утих, и вдруг спустя 1,5 года о нем вновь вспомнила сама Самбурская. Правда, теперь она почему-то решила извиниться перед Летучей.
«Все наверняка помнят наш грандиозный скандал с Леной Летучей, – написала Настасья в своем микроблоге. – Что бы ни говорили, я умею признавать ошибки и тогда, признаюсь, повела себя излишне агрессивно. Лена, принимаю это в себе и в качестве моих тебе извинений – вот платье Оли Якубович, чьим послом и музой ты являешься, я его не просто надела, я его полюбила всем сердцем, а большего комплимента женщина женщине сделать, наверное, не может. Мода, как и любое искусство, лечит, и любой мир лучше войны».
Однако, Елена принимать такие запутанные извинения не стала, заявив, что поклонники сериальной актрисы ошиблись и это были вовсе не слова раскаяния.
– Я глубже знаю эту историю и понимаю, к чему вообще был этот пост, – рассказала в интервью "Собеседнику" Летучая. – Это вообще были не извинения. Я увидела в этом сарказм и промолчала. Я – достойный человек, никогда никого не оскорбляю и хочу заметить, что, когда я высказывала свое мнение о Самбурской, говорила о ее профессиональных навыках. Когда Настасья уже начала переходить на личности, я посчитала недостойным то, как человек унижает себя в публичном поле. На ее сарказм я посмотрела сквозь пальцы. Извиняются по-другому. Я тоже не идеальный человек, могу кого-то обидеть, бываю строга на работе. Но когда я хочу извиниться, говорю: «Прости, я вспылила, была действительно не права!» Чтобы по-настоящему попросить прощения, человеку нужен сильный характер и такие железные яйца, которых у Настасьи нет. Поэтому извинение не принято.
С недавнего времени Настасья Самбурская больше не является ведущей программы «Ревизорро». Свой уход она объяснила просто: она подняла ставку на свои гонорары, поскольку увеличилась интенсивность работы, и услышала, что она и так получает очень много. Актриса посчитала, что при таком раскладе ей лучше покинуть проект.
ИСТОЧНИК KP.RU