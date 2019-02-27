Сало привозное, треть страны уехала на заработки: к чему привел переворот на Украине

Те, кто в феврале 2014-го в Киеве свергал президента Януковича, мечтали, что «вольная Украина» заживет «по-европейски» - богато и свободно, без воров и прохиндеев, без больших долгов и горячих войн. К чему пришли 5 лет спустя?

Сдувшиеся зарплаты

Судя по данным украинской статистики, зарплата жителей незалежной за годы настоящей вольницы выросла в два с половиной раза. Правда, в гривнах. В долларах она снизилась - почти в два раза (см. таблицу). Но самое грустное: за те деньги, которые «средний украинец» получает сегодня, он может купить гораздо меньше, чем пять лет назад.

- Покупательная способность украинцев снизилась резко, - говорит Ростислав Ищенко, директор украинского Центра системного анализа. - А реальный уровень жизни упал еще больше. Сильнее всего ударила по карману и уровню жизни «коммуналка». Общий рост квартплаты - пятикратный. Цифра в 2600 гривен (около 6500 рублей. - Ред.) - это за небольшую двушку с тремя жильцами в спальном районе на окраине Киева. Те, кто живет в сталинках или в новых домах, построенных после советской власти с другой планировкой, платят гораздо больше. За квартиру большей площади приходится выложить от 4 до 7 тысяч гривен в месяц (от 10 тысяч до 17,5 тысячи руб.). В сельской местности еще дороже - там больше расходы на газ. У пенсионеров до 90 процентов пенсии уходит на «коммуналку»!

Незалежная в цифрах.

Хлеб без масла

Что украинцы видят сейчас в магазинах и на рынках? Хлеб, мука, молоко, морковь, яйца и сливочное масло за 5 лет подорожали в три раза. Картошка и капуста - в два с половиной. А вот национальная гордость - сало подскочило в цене почти в пять раз и его производство так забуксовало, что приходится завозить продукт из соседних Беларуси и Польши.

- Украина впервые в своей истории начала импортировать мясо, - рассказывает Николай Азаров, экс-премьер Украины. - Мы иногда заво­зили малые партии, но чтобы в таких количествах, по 400 - 500 тысяч тонн в год, - такого не было никогда! Крестьяне скот вырезают. Украина впервые провалилась по производству молока высшего сорта. Под нож пустили дойное стадо - так откуда взяться натуральному молоку? Впервые стали импортировать сухие порошки, а народ пьет эту гадость и не вникает, что это, откуда. То есть за 5 лет Украина превратилась в импортера мяса, молока, масла...

Отчаянные заробитчане

Хотите понять, насколько сладко живется землякам Гоголя и Шевченко, посмотрите, сколько народу разъехалось на заработки в Россию, Чехию, Польшу, Италию. До 2014-го десятки тысяч вахтовиков с запада Украины регулярно навещали Западную Сибирь, где интенсивно качали русские нефть и газ. Сейчас миллионы сограждан Кличко и Порошенко вынужденно вкусили несладкую долю гастарбайтеров.

- Сейчас на Украине не могут посчитать точное число сограждан, работающих за рубежом, - уверяет Ростислав Ищенко. - По официальным данным, на территории республики числится 42 миллиона жителей, а фактически проживают 35 миллионов. Неофициально поговаривают о 25 миллионах (см. «Бегство за рубеж»). То есть на постоянных заработках за бугром от 10 до 15 миллионов сограждан. Вот это - показатель критического падения уровня жизни. Это же больше половины активных трудовых ресурсов и точно значительная часть наиболее квалифицированных. Их возьмут на работу и в Чехии со Словакией, и в российских мегаполисах. Менее квалифицированные - на клубнику в Польшу или подсобными рабочими на подмосковные стройки. На ­Украине остаются наименее способные к трудовым свершениям. Что еще уменьшает шансы на восста­новление экономики. Атомную станцию с такими кадрами уже не построить.

Должок и корешок

Премьер-министр Украины Гройсман заявил, что почти четверть госбюджета страны придется потратить на погашение долгов. То есть более 400 млрд гривен (1 триллион рублей! - Ред.) уйдет на выплаты по займам, которые, по утверждению главы самостийного кабинета министров, «не мы накапливали». Это так удобно - валить на негодников-предшественников. Ну и походя привычно пнуть Россию...

- Украина из года в год берет в долг, чтобы что-то решить с предыдущим, - продолжает Ищенко. - Но премьер Гройсман плохо считает: не четверть, а почти треть госбюджета пришлось бы возвращать в качестве погашений долгов.

Вот только кто вам сказал, что собираются возвращать? Эта страна с завидной регулярностью берет в долг, чтобы заплатить, но не предыдущий долг, а проценты по нему. Долги растут, денег дают мало. 3,9 млрд ­долларов, которые МВФ выдал 19 декабря, для такой большой страны - копейки. Впрочем, это после развала СССР Украина входила в двадцатку крупнейших экономик мира, а сейчас…

Растущая долговая нагрузка приближает страну к дефолту. Еще в 2016 году Украина рукой своего министра с американским паспортом заключила соглашение о реструктуризации долгов. И там записано - если ВВП дорастет до 3 - 4 процентов, то страна начинает выплачивать совершенно неподъемные суммы по уже реструктуризованным долгам - в десятки миллиардов долларов! Получается, Украина в замкнутом круге: работай не работай, результат один - ты будешь больше должен.

Украина через пять лет после переворота: сало привозное, треть страны уехала на заработки.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ПОДСЧЕТ

По индексу счастья, который ежегодно публикует ООН, в котором 6 факторов - соцподдержка, щедрость, отношение к коррупции, свобода в принятии решений, ожидаемая продолжительность жизни и ВВП на душу населения, Украина - 138-я. За 5 лет опустилась на 51 позицию. Россия, для примера, сейчас на 49-м месте...

ПЕРСПЕКТИВЫ

Богдан БЕЗПАЛЬКО, член президентского совета по межнациональным отношениям:

Дружбы с Москвой не будет

- Не верю в то, чтобы кто-то из пятерки нынешних лидеров президентской гонки изменил бы отношения Киева и Москвы в лучшую сторону. Они ограничены жесткими рамками, которые им выставили внешнеполитические игроки. Любого, кто победит на выборах 31 марта, заставят идти на усиление конфронтации с Москвой. Даже если это грозит потерями для украинского государства. У украинских лидеров всегда есть уязвимые места, на которые могут надавить. И у Порошенко, и у Тимошенко, и у Зеленского, и у Бойко.

Что касается динамики товарооборота - малое улучшение возможно, но с потенциалом двух стран несравнимо. Полностью отказаться от российского сырья Украина не может - от газа, нефти, угля. Закупает часто через посредников - например, через Беларусь. Но с падением промпроизводства на Украине это все будет сокращаться. Когда на Украине поднимут цены на газ до уровня мировых - станет рентабельным сжиженный американский газ. Есть вещи, от которых Украина технологически отказаться не может, - топливо для своих четырех атомных станций, оно из России. Хотя и тут политические решения имеют приоритет - его пытались заменить поставками ядерного топлива из Америки. Политика бежит впереди экономики и уже привела к колоссальному падению по большинству показателей. Ну а парламентские выборы осенью ситуацию кардинально не изменят.

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