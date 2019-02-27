Африканские страсти в Череповце: 52-летняя русская вдова, родившая близнецов от нигерийского принца, снова собирается замуж

Как пела Верка Сердючка, «если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца». Наталия Веденина из пригорода Череповца (район Новые Углы) на своем примере доказала, что сделать это можно и когда тебе под полтинник. Женщина многие годы жила как все. Работала помощницей медсестры в городской больнице, потом - в следственном изоляторе. Одна поднимала сына. Жизнь текла своим чередом, пока в нее не ворвалась, как Наталия это называет, африканская сказка. И чернокожий принц на 18 лет моложе нее.

Роман по скайпу

- В 2010 году я решила написать на сайт знакомств, - рассказала «КП» Наталия Веденина. - Едва оставила информацию о себе, разместила фото, как вдруг приходит сообщение: есть ответ. Я увидела фотографию чернокожего паренька, который захотел со мной познакомиться. У него было длинное имя - Пауль Габриэль Сегун Аджайи. Но домашние звали его коротко - Пауленок. Так я и стала его называть.

Прочитала, что ему 25 лет, то есть на 18 лет меня моложе. Стало любопытно. Подумала: а что, интересно с молодыми общаться. Я ведь в своей заявке писала, что ищу друга, а не мужа. Мы стали с Паулем переписываться. Он был выпускником университета, инженером компьютерной диагностики, русский язык совсем не знал. Я тоже в языках не сильна. Мы пользовались интернет-переводчиком. Постепенно так втянулись, что зависали в интернете сутками. До свадьбы мы общались так три года, узнавали друг друга.

- А что можно три года обсуждать по скайпу?

- Ну сначала он рассказывал про свою жизнь, знакомил меня с друзьями, с семьей. Я ему тоже все о себе рассказывала. А потом уже так привыкли, что не могли друг без друга. Жили перед включенной видеокамерой скайпа. Он занимался своими делами - программы какие-то составлял, даже ел перед компьютером. Я своими делами занималась, по хозяйству. И так буквально сутками. Если я, допустим, встану, уйду на кухню чай налить, то уже слышу, как он кричит: «Моя любовь, ты где? Куда пропала?»

Сейчас Дэвиду и Даниилу по полтора года. Фото: Личный архив

- Он говорил на английском?

- Да. Я что-то понимала, что-то нет. Он чувствовал меня, мое настроение даже без слов. Разница в возрасте, цвет кожи меня не смущали...

Сам Пауль Габриэль позже рассказывал, что сначала увидел в интернете русскую женщину и решил добавить ее в друзья. Потом появились чувства, захотелось ее увидеть. Он рвался приехать в Россию, но ему не давали визу.

- Тогда Пауль пригласил меня к себе, выслал денег на дорогу. И я уже ехала к нему как его невеста, - вспоминает череповчанка.

«Не трону тебя, пока не будешь готова»

- Вы намного его старше, наверняка у него были женщины-сверстницы?

- Да, в Нигерии у него были подружки. Он молодой парень и что, три года будет терпеть и ждать, когда я приеду? Но потом, когда мы встретились и поженились, - все, это мое уже!

- Первая близость у вас была, когда вы к нему приехали?

- Конечно. А какая может быть близость по компьютеру? Чтобы самой раздеться, пусть даже перед Пауленком на камеру - нет! Более того, я ему признавалась, что у меня не было мужчины уже 18 лет... С мужем мы разошлись по его же вине. Решила жить для сына, для работы. И после долгих лет без секса было страшно, как в первый раз. Пауленок мне написал: мол, ты не переживай, я тебя не трону, пока ты не будешь к этому готова. Но когда я туда, в Нигерию, приехала, все как-то само собой случилось...

- С его родственниками вы познакомились?

- Еще до моего приезда по скайпу. И в аэропорту меня встретил не только Пауленок, но и его многочисленная родня - дядя, мама, сестры, братья - шумная компания. Я была удивлена, конечно, такому горячему приему. Общалась с ними благодаря гаджетам и интернет-переводчику. Я там была одна белокожая, наверное, на весь город Лагос.

Наталия вспоминает что каждый день в дом приходили люди - просто поглазеть, некоторые старались прикоснуться к ней рукой или купюрами - считается, это к удаче, к прибыли.

- Очень гостеприимный народ! - отмечает россиянка. - Три раза я у них была в гостях, и всегда радушно меня встречали.

Свадьбу гуляли шесть дней

- Пауленок еще во время нашей с ним дружбы рассказывал, что он из знатного рода, - продолжает Наталия. - Титул у него есть, как у нигерийского принца. Я документы видела. И в посольстве уточняла - интересно было. Но любила я его не за титул или деньги, а за сердце и душу.

- Нередко русские женщины, которые ищут женихов-иностранцев, нарываются на альфонсов, которые их разоряют...

- У нас такого не было! Пауленок за все сам платил. Он знал, что я на пенсии по инвалидности (из-за гипертонии). Знал, что мне тяжело. Высылал мне из Нигерии деньги. Оплачивал мою дорогу к нему.

Уже через неделю после приезда в Нигерию Пауль предложил Наталии стать его женой. И 28 марта 2013 года брак Наталии Ведениной и нигерийца был зарегистрирован. Согласно обычаям гуляли свадьбу шесть дней.

- Я сама не ожидала, что выйду замуж, - признается Наталия. - Единственное, с кем посоветовалась перед свадьбой, - с сыном.

Сыну Наталии Анатолию тогда было чуть больше 20. Сначала он с сомнением относился к жениху мамы, но, когда Пауль приехал в Россию, они подружились.

- Когда мы поженились, Пауль спросил: «Натали, где мы будем жить?» - продолжает россиянка. - Я гипертоник, жара мне противопоказана. Я когда там была, днем сидела дома из-за зноя, на улицу выходила только вечером. И Пауленок решил все бросить и поехать со мной в Череповец. Мы с ним сразу договорились, что будем жить своей жизнью, не зависеть ни от родителей, ни от родных.

- Ему, наверное, финансово было невыгодно ехать в Россию?

- Да, он это понимал. Но ради меня все бросил и поехал. Его семья достаточно обеспеченная, у них там много домов. А вот с работой непросто. Поэтому Пауль без сожаления покидал Нигерию.

«Сразу заговорил о детях»

- Я считала, что регистрации брака в Нигерии будет достаточно, но Пауль настоял, чтобы мы и здесь сыграли свадьбу, - вспоминает Наталия. - Только без загса, потому что мы уже были расписаны. Уже через неделю после приезда Пауль пошел в Череповецкий госуниверситет изучать русский язык. И сносно заговорил на нем уже через месяц. Даже педагоги были удивлены. Изучил историю России, миграционные законы. И все это сдал на отлично! Получил вид на жительство.

- Где Габриэль работал?

- Выучился на тракториста в автошколе. Платили мало - 25 тыс. руб. Мы держались за каждую копейку. Потом, когда у него начали замерзать ноги в холода, решили, что пусть лучше дома будет работать айтишником, чем постоянно болеть.

Пауль полюбил Россию, ему все было интересно - наши праздники, снег. Он и в баню ходил, и постился, и христосовался на Пасху яичком. Мы каждое воскресенье посещали храм, молились. Он - католический христианин. Пауль жил как русский человек, даже в футбол играл в местной команде.

31 июля 2017 года у Наталии и ее мужа родились сыновья-близнецы. Пришлось прибегнуть к ЭКО. Женщина говорит, что денег семья накопила сама - без помощи африканской родни.

- Это Пауль предложил вам рожать? - спрашиваю маму близняшек.

- Когда мы поженились, он сразу сказал: «Хочу двоих детей - мальчика и девочку». Мы работали над этим вопросом. И получились сразу два мальчика!

Когда я родила и еще была в роддоме, муж тут устроил народное гулянье без меня, всех угощал. Человек триста у подъезда прямо на улице танцевали!

- Кто имена детям придумывал?

- Вместе. Один сын Дэвид, второй - Даниил.

Пауль оказался чудесным папой. С малышами нянчился, играл, купал, колыбельные пел, подгузники менял. Приходил с работы - и сразу к ним: «Мои хорошие, мои шоколадочки». Он разговаривал на русском с ними, пусть с акцентом.

- Близнецов видели его родственники?

- К нам приезжала его мама Кэми, месяц у нас была в гостях. У нас все было замечательно. Лишь в 50 лет я впервые поняла, что такое простое женское счастье - когда рядом любящий муж, малыши. И хотелось только одного, чтобы ничего не менялось...

Похоронили в Череповце

Но счастье Наталии Ведениной оказалось недолгим. Ее 33-летний муж умер в ночь на 13 октября прошлого года в развлекательном клубе.

- Пауль умер на танцполе. Остановка сердца, - вздыхает вдова.

- Зачем он туда пошел?

- Брат позвал. Он уезжал в Нигерию, они решили сходить в клуб. Меня тоже звали. Но я не пошла - куда мне идти, детей же не брошу.

Нигерийца похоронили на череповецком кладбище № 4, недалеко от дома, в котором он жил с женой и детьми.

- Смерть Пауленка для меня страшный удар, - признается Наталия. - Не могу с этим смириться. Постоянно хожу на кладбище, разговариваю с ним...

Волнений добавила и людская молва по поводу скоропостижной смерти молодого мужчины: может, он что-то принимал в ночном клубе? Но врачи подтвердили, что в крови иностранца не было запрещенных препаратов.

- У Пауля случился обширный инфаркт, - объясняет Веденина. - Очевидцы видели, как он схватился за грудь, перед тем как упасть.

- Но наверняка он выпивал?

- Он знал меру. Кстати, у них на родине водка очень слабая. Помню, приезжала, у них было пять бутылок. Они их выпивают, и все трезвые. Смотрю - на этикетке 17 градусов крепости. Я говорю: «Милые мои, вам бы нашу водку». И когда Пауль первый раз ее попробовал, у него с одной стопки язык начал заплетаться.

Он проходил все медицинские комиссии, сдавал анализы. И сердце было здоровое.

- Почему же он так внезапно умер?

- Не знаю. Из дома он уезжал в прекрасном настроении. Эсэмэску мне последний раз написал, когда в машине ехал: «Наталия, ты самая лучшая жена у меня. Я так счастлив, что ты у меня есть. Спасибо тебе большое».

Родные нигерийца на похороны не приехали - не успели бы получить визу. Похоронить Пауля Наталии помогал его младший брат.

А ЧТО СЕЙЧАС

«Смысл жизни - мои шоколадки»

- Будете на наследство претендовать? - спрашиваю Наталию.

- Нет. Конечно, там много имущества осталось, два дома. Но пусть пользуются мама, братья, мне ничего не надо. Главное, что у меня есть малыши, мои шоколадки, ради них я и буду жить.

- Многих удивило, что вы приютили у себя младшего брата умершего мужа - 30-летнего Майкла. Пошли слухи: мол, вдова уже нашла замену.

- Майкл очень поддерживает меня. Сейчас он живет со мной в моей квартире. Некоторые думают, что я уже вышла за него замуж. И что я ему носки стираю, готовлю, а он сидит на моей шее. Мне, с одной стороны, смешно, а с другой - обидно.

По их нигерийским обычаям я действительно должна выйти замуж за младшего брата умершего мужа. Но для меня это неприемлемо.

- Как вы живете, сколько у вас комнат?

- Две. В одной я, в другой он. Майкл переехал к брату еще два года назад. Я была не против. Паулю с ним было веселее: родной язык, общие интересы. Я хотела, чтобы Пауль чувствовал себя комфортно. Он ради меня все бросил, приехал сюда в Россию. И я для него старалась сделать все возможное.

Россиянка не ставит крест на своей личной жизни. Фото: ok.ru

- Чем занимается Майкл?

- Тоже на компьютере работает, делает какие-то переводы. Мне не важно, сколько денег он зарабатывает, я рассчитываю только на себя. Майкл очень любит малышей, помогает мне с ними.

- На что вы живете?

- Я на пенсии по инвалидности, получаю 11 тысяч рублей. Врачи не позволяют мне работать, но я иногда выполняю за небольшую плату чертежи для учащихся ФЗУ, ПТУ, институтов. Или делаю презентации для школьников - за шесть страниц платят тысячу. Еще выплаты детские получаю. На Дэвида, он раньше родился и старший из близнецов, получаю 375 рублей, а на Деню - 10 200 рублей. Он считается у меня третьим ребенком. Мало это, конечно, очень. Но они у меня ни в чем не нуждаются, кушают йогурты, фрукты. Поэтому я себя ущемляю, но детям даю. Живем скромно, но я не жалуюсь.

- Наталия, ходят слухи, что вы снова замуж собираетесь...

- Ну это пока в планах.

- Замуж за брата Пауля Майкла?

- Нет, что вы! Он для меня как сын. Но разговоры о свадьбе пошли не на пустом месте. Просто я нашла человека, который меня зовет замуж. Он из Ганы. Я с ним познакомилась спустя три месяца как похоронила мужа. Этот человек написал в Фейсбуке на страницу Пауленка. Мы начали переписываться. Он знает мою историю. Говорит, что будет любить моих детей как своих. Но сказал: мол, я тебя не тороплю, буду ждать сколько надо.

- Этот кандидат в мужья тоже темнокожий?

- Да.

- Как его зовут?

- Пока ничего не скажу, чтобы не сглазить!

- Брат Пауля Майкл об этом знает?

- Да, он не против. А чего бы ему быть против? Он прекрасно понимает, что я живой человек. И моим детям все-таки нужен пусть не родной, но отец, опора в жизни. Крест на себе я не ставлю. Надеюсь еще устроить свою жизнь.

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