Рецепты итальянских блюд: Встречаем весну!

Русский бильярд (аранчини)

НАДО: 300 г риса · 50 мл сливок (33%) · щепотка соли · 2 зеленых яблока · одно яйцо · 70 г сахарной пудры · 2 г красного гелевого пищевого красителя · 500 мл растительного масла · 200 г кукурузной крупы · 100 г грецких орехов · 150 г меда.

ГОТОВИМ:

1. Отварить рис несливным способом. Для этого залейте рис водой в пропорции 1 к 3. Важно не переварить крупу!

2. За несколько минут до конца приготовления риса влить сливки, а затем посолить кашу.

3. Переложить рис в миску и дать ему полностью остыть.

4. Одно яблоко натереть на терке, а второе нарезать мелким кубиком.

5. В остывший рис закинуть яйцо и яблоки. Перемешать.

6. Всыпать сахарную пудру. Замешать кашу руками.

7. Скатать 16 шариков. В диаметре каждый должен быть примерно 3 - 4 см. В рис для последнего шарика добавить краситель.

8. Растительное масло нагреть в сковороде или в кастрюле.

9. Обвалять шарики в кукурузной крупе и закинуть во фритюр. Красный шарик можно не обваливать, чтобы он остался более ярким.

10. Обжаривайте шарики частями, чтобы не дать им сгореть.

11. Готовые шарики выложить на салфетку, чтобы она впитала лишний жир.

12. Грецкие орехи измельчить ножом.

13. Полить аранчини медом и обвалять в орешках.

14. Выложить шары на доску, как перед началом игры в бильярд. Подавать с палочками для суши.

Спагетти с соусом из шпината

Спагетти с соусом из шпината. Фото: фотобанк Лори, Fotolia/PhotoXPress.ru

Хотите иметь стальные нервы и крепкий иммунитет? Вот интересный рецепт итальянского блюда со шпинатом! 150 - 200 г этой зелени в неделю - и всю сезонную хандру как рукой снимет.

На 2 порции; 200 ккал/порция.

НАДО: 200 г спагетти · 300 г шпината · 2 - 3 зубчика чеснока · соль · сок половины лимона · 50 г любого тертого сыра · оливковое масло · горсть кедровых орехов (по желанию).

ГОТОВИМ:

1. Спагетти отвариваем как обычно.

2. Шпинат размораживаем и припускаем в сковороде. Когда лишняя жидкость выпарится, добавляем немного оливкового масла, лимонного сока и соли.

3. Тушим еще около 5 минут, затем добавляем к шпинату тертый сыр, перемешиваем и соединяем с готовыми спагетти. Сверху посыпаем поджаренными орешками.

Спагетти с соусом болоньезе

Спагетти с соусом болоньезе. Фото: фотобанк Лори, Fotolia/PhotoXPress.ru

Из всех видов паст этот, пожалуй, самый популярный. Да и самый сытный, чего уж там!

На 2 порции; 230 ккал/порция.

НАДО: 200 г спагетти. Для соуса болоньезе: по 100 г говяжьего и бараньего фарша · 3 ст. ложки протертых помидоров · 1 средняя луковица · 1 зубчик чеснока · свежий базилик и петрушка · соль.

ГОТОВИМ:

1. Спагетти отвариваем в подсоленной воде и откидываем на дуршлаг.

2. Готовим соус болоньезе: сначала на сковороде с небольшим количеством оливкового масла обжариваем измельченный чеснок и лук. Затем добавляем к ним фарш и, все время разминая его вилкой, обжариваем еще несколько минут.

3. Теперь добавляем в сковороду протертые помидоры, соль, перец и свежую зелень. Накрываем крышкой и тушим при среднем огне еще 7 - 10 минут. Затем снимаем с огня.

4. В сервировочную тарелку выкладываем порцию готовых спагетти, сверху выкладываем соус болоньезе.

Каннеллони с паштетом

Каннеллони с паштетом. Фото: фотобанк Лори, Fotolia/PhotoXPress.ru

Эти толстенные сооружения на первый взгляд выглядят непривычно для макаронных изделий. Зато никто вас не упрекнет в стандартности мышления и отсутствии фантазии в выборе рецепта итальянского блюда.

На 4 порции; 180 ккал/порция.

НАДО: на 100 г каннеллони (толстые макароны-трубочки) · 200 г сливочного сыра · полпучка зелени · 100 г готового паштета · салатные листья.

ГОТОВИМ:

1. Каннеллони опускаем в кипящую подсоленную воду с оливковым маслом и варим до состояния альденте (на зубок). До полной готовности трубочки варить не нужно, иначе они не будут потом держать форму. Когда каннеллони пора доставать? Это можно выяснить только опытным путем. Так что уповать на инструкцию на упаковке в данном случае не стоит.

2. Начинка: сливочный сыр смешиваем с паштетом, добавляем рубленую зелень.

3. Не давая трубочкам остыть, наполняем их начинкой. Даем им немного отдохнуть в холодильнике - минут 15 - 20. Подаем холодными в качестве закуски.

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