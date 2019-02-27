2019-02-27T10:42:37+03:00
Общество

Математическое лицемерие

Зачем современному ребенку разложение многочлена на множители способом группировки
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
Поделиться:
Комментарии: comments5
Зачем обычному ребенку знать основы алгебры и тригонометрии, которые никогда не пригодятся ему в жизни?Зачем обычному ребенку знать основы алгебры и тригонометрии, которые никогда не пригодятся ему в жизни?Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Когда землекопы в пятом классе копали траншею, я молчал, потому что я сам не землекоп.

Когда в шестом классе одна труба наполняла бассейн, а другая зачем-то тут же эту воду сливала, я молчал. Ведь я не чистильщик бассейнов, хотя иногда и хотел им быть.

Но когда в седьмом классе линейные функции и недоразложившиеся многочлены спустя годы пришли в мою жизнь во второй раз, я не выдержал.

Как сказано у классика, «я говорил, что возропщу, и я возропщу».

Тут недавно всем миром искали дополнительные часы в школьной программе под историю, астрономию и даже шахматы. Так вот я их нашел.

У педагогов рука на святое не поднимется, а нам святотатцам народного образования все нипочем.

Вот программа алгебре за 7 класс. Кому в жизни хоть раз пригодилось разложение многочлена на множители способом группировки или формулы сокращенного умножения, поднимите руку. Если кто забыл, есть еще геометрия, насыщенная не менее практическими знаниями. (Кроме этого, не стану от вас скрывать, в математическом 7 классе - имеются экспериментальная математика, статистика и теория вероятностей, методы решения нестандартных задач по физике, но эти дети сами выбрали свою судьбу).

Но зачем обычному ребенку - не будущему математику, не физику и даже не астроному - все это богатство математической мысли?

Тезис «это база, которой должен владеть каждый культурный человек» не принимается, потому что никто этой базой на самом деле не владеет, кроме узкого круга математических декабристов, страшно далеких от народа.

Можно заявить, что "математика ум в порядок приводит", но сейчас либо ум в порядок приводить, либо учить два языка и посещать три кружка и две спортивные секции.

Можно сколько угодно говорить, что мол, вот в наше время все это учили и никто не возмущался, но надо смотреть правде в лицо. И 20, и 30, и 50 лет назад 90% учеников это не учили, а выучив, с облегчением забывали на следующий день. Алгебра и иже с ней - такая же узкая наука, как генетика или палеоботаника. И то, что она лежит в основе основ - миф. Для математики за пределами уровня шестого класса - есть специализированные классы, откуда выйдут новые Королевы и Перельманы, а со всеми остальными надо что-то делать.

В 2019 году общество столкнулось с совершенно другими проблемами в образовании, чем сталкивалось в 1999 или 1979. Времени все меньше, нагрузка со всех сторон все больше, а количество отвлекающих ребенка соблазнов вокруг вообще не сопоставимо с той эпохой, когда формировалась программа по алгебре. Если ее не реформировать, от нее откажутся явочным порядком.

То, что происходит с математикой сегодня, лицемерие и банальный страх произнести вслух очевидное - исчисление линейной функции нам ни к чему, как ни к чему оказалась отдельным предметом история КПСС. Кто-то назовет это деградацией, а кто-то изменившейся объективной реальностью.

Как сказал бы Ломоносов, тригонометрию низачем учить не надо. Пойду набью себе на правом плече перечеркнутый интеграл.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Как семья Арашуковых воровала миллионы, превращая пенсионеров в должников: расследование Ульяны Скойбеды
Член следственно-оперативной группы поделился с нашим обозревателем эксклюзивными подробностями громкого уголовного дела. Часть 2 [фото, видео, эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Полиция безопасности Швеции задержала подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
В Совфеде предложили удвоить штрафы за распространение опасной для детей информации
С мая в Венеции въезд в исторический центр города будет платным
Трамп провел переговоры с президентом Вьетнама
Росстат назвал основную причину смертности женщин в России
В Японии врачи выходили самого маленького младенца в мире
ВВС Пакистана сбили два индийских военных самолета
Истребитель ВВС Южной Кореи рухнул в Желтое море
WhatsApp ввел новую функцию защиты от спама
В России может появиться высшее самообразование
Появилось видео "дрифта" бизнес-джета в аэропорту Шереметьево
Лавров: США пытаются создать предлог для военного вторжения в Венесуэлу
Три человека погибли при взрыве в жилом доме в Казахстане
Вузы России заняли 25 мест в первой сотне предметного рейтинга QS
Эксперты считают, что Китай готов к технологической "холодной" войне с США
Эрдоган заявил, что Турция не отступит в вопросе покупки С-400
Трамп пообещал КНДР процветание в обмен на денуклеаризацию
Япония выразила протест из-за визита российских чиновников на Курилы
Погода в Москве на 27 февраля 2019 года: в городе снова минусовая температура
Бывшего адвоката Трампа лишили права работать в штате Нью-Йорк
На юге Сербии спасли трёх россиян, заблудившихся в горах
Представлять Украину на «Евровидении – 2019» предложили группе Kazka
Мэй пообещала британским депутатам возможность проголосовать за отсрочку Brexit