Математическое лицемерие

Когда землекопы в пятом классе копали траншею, я молчал, потому что я сам не землекоп.

Когда в шестом классе одна труба наполняла бассейн, а другая зачем-то тут же эту воду сливала, я молчал. Ведь я не чистильщик бассейнов, хотя иногда и хотел им быть.

Но когда в седьмом классе линейные функции и недоразложившиеся многочлены спустя годы пришли в мою жизнь во второй раз, я не выдержал.

Как сказано у классика, «я говорил, что возропщу, и я возропщу».

Тут недавно всем миром искали дополнительные часы в школьной программе под историю, астрономию и даже шахматы. Так вот я их нашел.

У педагогов рука на святое не поднимется, а нам святотатцам народного образования все нипочем.

Вот программа алгебре за 7 класс. Кому в жизни хоть раз пригодилось разложение многочлена на множители способом группировки или формулы сокращенного умножения, поднимите руку. Если кто забыл, есть еще геометрия, насыщенная не менее практическими знаниями. (Кроме этого, не стану от вас скрывать, в математическом 7 классе - имеются экспериментальная математика, статистика и теория вероятностей, методы решения нестандартных задач по физике, но эти дети сами выбрали свою судьбу).

Но зачем обычному ребенку - не будущему математику, не физику и даже не астроному - все это богатство математической мысли?

Тезис «это база, которой должен владеть каждый культурный человек» не принимается, потому что никто этой базой на самом деле не владеет, кроме узкого круга математических декабристов, страшно далеких от народа.

Можно заявить, что "математика ум в порядок приводит", но сейчас либо ум в порядок приводить, либо учить два языка и посещать три кружка и две спортивные секции.

Можно сколько угодно говорить, что мол, вот в наше время все это учили и никто не возмущался, но надо смотреть правде в лицо. И 20, и 30, и 50 лет назад 90% учеников это не учили, а выучив, с облегчением забывали на следующий день. Алгебра и иже с ней - такая же узкая наука, как генетика или палеоботаника. И то, что она лежит в основе основ - миф. Для математики за пределами уровня шестого класса - есть специализированные классы, откуда выйдут новые Королевы и Перельманы, а со всеми остальными надо что-то делать.

В 2019 году общество столкнулось с совершенно другими проблемами в образовании, чем сталкивалось в 1999 или 1979. Времени все меньше, нагрузка со всех сторон все больше, а количество отвлекающих ребенка соблазнов вокруг вообще не сопоставимо с той эпохой, когда формировалась программа по алгебре. Если ее не реформировать, от нее откажутся явочным порядком.

То, что происходит с математикой сегодня, лицемерие и банальный страх произнести вслух очевидное - исчисление линейной функции нам ни к чему, как ни к чему оказалась отдельным предметом история КПСС. Кто-то назовет это деградацией, а кто-то изменившейся объективной реальностью.

Как сказал бы Ломоносов, тригонометрию низачем учить не надо. Пойду набью себе на правом плече перечеркнутый интеграл.