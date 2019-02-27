Российские вузы вошли в сотню лучших в мировом рейтинге

Позиции российских вузов улучшились по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют результаты международного предметного рейтинга, который ежегодно готовит британская аналитическая компания Quacquarelli Symonds. Мировые университеты ранжировали по 48 дисциплинам.

Самое высокое место — у Санкт-Петербургского горного университета. Он занял 19 строчку в рейтинге по инженерному делу и добыче полезных ископаемых. Правда, по сравнению с прошлогодним рейтингом, университет потерял три позиции.

Выдающийся результат показал Московский государственный университет. Он вошел в топ-50 сразу по пяти предметам:

23 место - по лингвистике,

26 — по физике и астрономии,

33 — по современным языкам,

34 — по математике,

48 — по компьютерным наукам и инфосистемам.

В топ-100 рейтинга по астрономии, кроме МГУ попали и другие российские вузы - это Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Московский физико-технический институт, а также Новосибирский государственный университет.

Есть достижения и в других областях. Например, Высшая школа экономики вошла в первую сотню вузов по социологии, политике и экономике, а также в число лидеров по образованию и психологии.

А Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова и Сеченовский университет стали единственными медицинскими образовательными учреждениями России, включенными в список.

- В ряде областей наша страна традиционно сильна, наши вузы всегда входили в первую сотню рейтингов по физике или математике, - отмечает член президиума Российской академии образования Виктор Болотов. - Но с социальными науками, к сожалению, всё было по-другому. Та же российская наука об образовании была мало заметна за пределами страны. Поэтому шесть лет назад, когда в ВШЭ создавался Институт образования, исследователи сделали ставку на академическую репутацию и качество научных исследований. И это "длинные" достижения: на сегодняшний результат повлияли статьи 2012–2016 годов.

Британские аналитики тоже отметили рост репутации наших вузов в академической среде. Это один из самых важных для рейтинга показателей. Он весит почти 40% от итоговой оценки.

- Индекс цитирования - это один из самых сложных для улучшения показателей, - рассказывает региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева. - И впервые за последние 15 лет российские университеты показали по нему отличные результаты.

Остальные критерии — это качество преподавания, международный обмен и репутация у работодателей. Последний показатель весит 10% от итогового балла. Среди российских вузов лидером по этому показателю оказался МИСиС. Он набрал максимальный балл по репутации среди работодателей в рейтинге по инженерному делу и минераловедению.

В целом, лучшие результаты традиционно показывают США и Великобритания. Мировым лидером оказался Гарвардский университет — он занял первое место по 12 предметам из 48. Следом идет Массачусетский технологический институт, занявший 11 первых мест. Всего в десятку лучших в 48 предметных рейтингах этого года (итого, 480 мест — Ред.) вошли 234 американских вуза и 137 британских.