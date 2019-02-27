Сергей Катырин: «Я считаю, что бизнесом могут заниматься только оптимисты»

Растущая фискальная нагрузка, по словам президента Торгово-промышленной палаты России, является главной проблемой для малого бизнеса. Сейчас эта тема все больше рассматривается в контексте неналоговых платежей, которые буквально душат малые предприятия. О том, как и когда этот вопрос будет решен, «Комсомолке» рассказал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

«Бизнес сам пойдет туда, где есть спрос»

- Добрый день, Сергей Николаевич! В этом году в рамках Российского инвестиционного форума прошло еще одно мероприятие - форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+». Что обсуждалось на пленарных сессиях?

- У нас шла оживленная дискуссия вокруг вопросов здорового питания. На мой взгляд, получился очень интересный разговор. Основной вопрос – взаимодействие между потребителями, производителями и государством. Обсудить этот вопрос собрались представители из разных сфер: и ученые были, и бизнесмены, и иностранные гости из Португалии, которые в ООН отвечают за детское питание. Кстати, судя по выступлению португальского гостя, отвечают очень яро. Видно, что человек предан этому делу, активный очень товарищ. Ну и, конечно, приехали наши коллеги из регионов, и мэр города выступала, и те, кто занимается защитой интересов пациентов. Мне тоже дали возможность высказаться от имени бизнесменов.

- С точки зрения бизнеса – насколько этот сегмент себя чувствует комфортно сегодня? Какие есть проблемы?

- С одной стороны, он очень привлекательный, а с другой - у нас не сформирован спрос на многие продукты питания со стороны населения. Сегодня именно об этом и шел разговор. Например, попытки внедрить хлеб с определенными добавками закончились неудачей по простой причине – потребитель не готов воспринимать информацию, что это важно и нужно, что для здоровья - это один из важнейших факторов. Для сравнения, в Японии 50% продуктов – это функциональное питание, которое позволяет восполнять недостающие витамины и микроэлементы. У нас этот показатель равен в среднем 0,05% в среднем по стране. И все упирается в основную причину – недостаток доступной информации.

- И какие перспективы? Будет ли этот сегмент развиваться в России?

- Несомненно, будет. На самом деле не все так бесперспективно, как это может показаться на первый взгляд. Например, в хлебопечении сегодня уже не 0,05%, а 3% функциональных продуктов. Потому что в этой сфере активно работает малый бизнес - сегодня уже около 1100 предприятий по стране. Плюс, государство реализует программы по поддержке. Естественно, это все будет формировать и спрос, а раз будет рождаться спрос, будет и предложение. Бизнес сам пойдет туда, где есть спрос.

- Как вы оцениваете инвестиционный климат в стране и что бизнес ожидает от наступившего года? Будет ли легче?

- Хороший вопрос. Как вы понимаете, все, естественно, всегда надеются на лучшее. В том числе и бизнес. Я, кстати, считаю, что бизнесом могут заниматься только оптимисты. Конечно, есть ряд очень серьезных вопросов, над которыми мы начали работать еще в прошедшем году и будем продолжать в этом. В первую очередь - это контрольно-надзорная деятельность, которая всегда была предметом острой критики со стороны бизнеса по отношению к государству.

Сейчас задумана работа над тем, чтобы провести так называемую «регуляторную гильотину», то есть, оставить требования, которые обязательны по каждому ведомству, и отсечь все остальное. На сегодняшний день там накопился такой анахронизм, который с годами только множится. Соблюдать все это просто становится невозможно.

- А проблема фискальной нагрузки уже ушла на второй план?

- Нет. Проблема фискальной нагрузки есть. И она стала еще острее в связи с повышением НДС. Но все понимают, что в это части уже все решения приняты, и надо будет их исполнять. Сейчас нас серьезно беспокоят неналоговые платежи. Мы об этом говорили на съезде палаты, когда мероприятие посетил президент. Он тогда дал соответствующее поручение правительству с четкими сроками исполнения. Время идет, но, к сожалению, вопрос так до конца и не решен. Он стал разворачиваться немного в другом ракурсе: что-то решили внести в налоговый кодекс, что-то оставить в прежнем виде и регулировать отраслевым законодательством. Нас беспокоит то, что, если это будет внесено в налоговый кодекс, то, естественно, повлечет серьезное увеличение не только фискальной нагрузки, но и административного давления на бизнес. Это совсем не то, за что мы боролись.

И второе – введение новых квазиналогов. Пока вопрос в дискуссии, окончательное решение еще не найдено, но активная работа уже ведется. Мы пока не видим, каким образом будет остановлено введение новых неналоговых платежей. Наш посыл был таким - фиксировать то, что необходимо и должно работать, и отсечь принятие новых. Сделать так, чтобы новые платежи принимались только на законодательном уровне.

Совместная работа по этому вопросу ведется с Минфином и с Минэкономразвития. Мы надеемся, что в ближайшее время все будет завершено, и соответствующий законопроект, устанавливающий общие правила для всех неналоговых платежей, будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу.

- По вашим ощущениям, какие-то сроки можно назвать?

- По неналоговым платежам, я надеюсь, мы в этом году должны завершить. Если не в весеннюю, то в осеннюю сессию точно. Хотелось бы, чтобы все решилось в позитивном для бизнеса ключе с учетом всех изменений, которые сегодня происходят.

- В сегменте малого бизнеса какие сейчас сектора впереди и какие отстают?

- Впереди у нас, как всегда, торговля, а за ней идут услуги. Здесь у нас весьма неплохие показатели с точки зрения и количества предприятий, и самочувствия этих предприятий. Конечно, нас беспокоит развитие производственной сферы, образовательной, научной и медицинской.

Я должен сказать, что все в сфере малого бизнеса упирается в один вопрос - доступ к дешевым деньгам. При нынешней ставке Центробанка это достаточно серьезная проблема. Те, кто принимает участие в различных программах, чувствуют себя лучше, а у тех, кто пытается обходиться собственными деньгами, все гораздо сложнее. Особенно это касается сферы производственного бизнеса.

- Вы часто посещаете разные страны и общаетесь с местными представителями бизнеса. Несмотря на то, что наша страна все еще находится под санкциями, падение товарооборота уже прекратилось. Как вы оцениваете взаимодействие между нашими и зарубежными бизнесменами?

- Падение товарооборота не просто прекратилось, а со многими странами мы практически восстановили досанкционный объем.

Если говорить о Финляндии, где мы недавно были, то настроение у бизнеса очень хорошее, они настроены на активное сотрудничество. Мы поставили перед собой задачу – несмотря на санкции, сохранить партнеров, с которыми работали и до санкций. Эту задачу мы успешно выполняем. Естественно, иногда нас вынуждают искать новых партнеров взамен тех, которые по санкционным причинам выбывают с нашего рынка или не могут что-то нам привнести. Именно поэтому мы более активно стали себя вести на Азиатско-Тихоокеанском рынке, в Латинской Америке и в Африке. И с точки зрения продвижения наших товаров, конечно, эти регионы очень интересны. Надо просто понимать, где и какая продукция востребована.

У нас со странами АСЕАН очень неплохой товарооборот, а главное – его структура: машинотехническая продукция, химическая продукция и т.д.

Также мы сохраняем отношения с нашими коллегами. Вот в Финляндии мы договорились, что осенью готовим уже большую встречу торгово-промышленных палат Финляндии и России и предпринимателей. Мы обозначили темы, которые волнуют обе страны. Во-первых, это цифровизация экономики и цифровизация торгово-промышленных палат. Ведь работы палаты заключается не только в отстаивания интересов бизнеса, но и в оказании услуг бизнесу. У нас в стране электронная палата уже работает. Мы почти все услуги стараемся перевести в электронный вид, чтобы максимально работать дистанционно.

Второе - это вопросы экологии. Для нас очень важна тема отходов. Сейчас у нас новое законодательство, новые подходы в регионах, и в России, в целом. У финнов этот вопрос очень успешно решен. Там есть опыт, и есть чему поучиться. Некоторые их технологии я бы с удовольствием рекомендовал нашим коллегам.

И третье - стартапы. У них очень серьезно работает государство со стартапами, в том числе и с зарубежными. Для нас, естественно, интересно посмотреть, какой опыт можно перенять.

- Первым пунктом вы называли цифровизацию. Действительно, это глобальный вопрос. Наш бизнес готов к этому? Охотно ли предприниматели идут на это?

- Не везде и не во всем. В крупных компаниях, как правило, эта тема уже давно работает. Там процесс начался еще задолго до провозглашения цифровизации, потому что все понимают, что внедрение робототехники – это сокращение рабочей силы и выгодная оптимизация процесса.

- Но это же еще и крупные вложения…

- Конечно. Но предприниматели понимают, что это все окупаемо и что это приносит свои плоды, поэтому в большинстве крупных компаний работа идет достаточно активно. В малом бизнесе все не так просто. Я часто общаюсь с предпринимателями, и практически каждый второй задает вопрос: «А мне-то зачем это?»

Дело в том, что большинство людей в малом бизнесе не очень представляют, насколько это применимо на их предприятии и что цифровизация им даст. Именно поэтому у нас разработана целая серия программ для предпринимателей малого бизнеса, в которых мы рассказываем, как и зачем нужно переходить на цифровую работу.

- Как в бизнес-сообществе воспринято послание Президента России Федеральному Собранию РФ?

- Отрадно, что проблемам предпринимательства раз за разом отводится все больше места в выступлениях главы государства. В стране растет понимание того, что нынешние сложности развития бизнеса – это не столько экономические проблемы, сколько политические и социальные. Прежде всего, надо понимать, что без приоритетного развития малого бизнеса нам не удастся преодолеть технологического отставания от ведущих стран мира и войти в число конкурентоспособных экономик, о чем постоянно говорит Президент РФ. В ведущих странах мира вклад малого бизнеса в ВВП превышает 50 процентов, а у нас пока только немногим больше 20. Развитие малого бизнеса – это новые рабочие места. Наконец, малый и средний бизнес – это потенциальная основа среднего класса, который является опорой государства. Россия во все времена стояла на трех столпах – предпринимательство, церковь, армия. И сегодня мало что изменилось. Поэтому бизнес должен почувствовать, что он политически и экономически востребован в обществе, уважаем и социально значим.

В своих посланиях глава государства вынужден раз за разом обращаться к тому, что мешает инициативе и свободе предпринимательства, ухудшает деловой климат в стране. Поэтому в бизнес-среде положительно восприняли президентские слова о необходимости радикальных мер в контрольно-надзорной сфере. Полагаем, что менее двух лет хватит, чтобы осуществить предлагаемые реформы. Важно, чтобы все поручения Президента РФ в отношении бизнеса исполнялись не формально, и «регуляторная гильотина» фактически отсекла тысячи устаревших и отживших свое требований к предпринимательству.

Кроме того, очень своевременна инициатива о пересмотре критериев уголовного преследования бизнеса, включая определение «группа лиц по предварительному сговору». И то, что почти половина уголовных дел, возбужденных в отношении предпринимательства, не доходит до суда, разваливается, означает, что претензии к бизнесу часто безосновательны, а то и попросту заказные. Это огромная проблема, с которой давно нужно что-то решать. Надеемся, что компетентные органы на этот раз оперативно отреагируют на предложения главы государства. Согласен и с тем, что нужна специальная цифровая платформа как для обеспечения прозрачности ведения бизнеса, так и для предотвращения давления на него.