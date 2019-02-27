2019-02-27T14:29:09+03:00
Общество

«Медведи - есть, гадюки - есть, львы, орангутаны...»: Директор крупнейшего московского Центра передержки - о списке животных, которых хотят запретить к содержанию в домах

На текущий момент в России нет официальных ограничений на хищников в квартирах [видео]
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Генеральный директор центра реабилитации диких животных ООО "Простар-плюс" Виталий Ратнер у вольера с львицей. Фото Вячеслав Прокофьев/ТАССГенеральный директор центра реабилитации диких животных ООО "Простар-плюс" Виталий Ратнер у вольера с львицей. Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Итак, на днях началось общественное обсуждение «перечня животных, запрещенных к содержанию». Этот список зверушек, которых нельзя будет держать в квартирах и на дачах, разработали в Министерстве природных ресурсов. Ожидается, что затем он будет принят в Госдуме.

Понятно, что список не из воздуха взялся. В последние годы москвичи, например, активно заводят всякую разную экзотическую живность. Порой - невероятно опасную. Пару лет назад мы много писали о жителе севера столицы, который завел у себя на балконе рысь. Чтоб вы понимали, взрослая рысь весит под 25-30 килограммов. В дикой природе эта «кошечка» охотится не только на зайчиков и птичек, ей по силам справиться небольшими оленями, лисицами или, скажем, молодыми кабанами. Ну, то есть человека в случае чего покалечить - легко. Неудивительно, что такому соседу многие жильцы многоэтажки в Ховрино, мягко говоря, не рады. И уже несколько лет строчат на владельцы рыси жалобы. Но в России сейчас нет закона, который бы четко сказал, что держать в квартире рысь нельзя.

Да ладно там рысь! Это еще «цветочки». На самом деле москвичи заводят питомцев и покрупнее, и поопаснее. Медведей, львов, пум. Заводят маленькими, а когда хищники начинают быстро расти, поглощают мяса за четверых и с каждым днем становятся все своенравней, от них стараются побыстрее избавиться. Например, просто отводят в ближайший парк и тихо сматываются. Потом всю эту живность спасатели и специалисты Департамента природопользования отлавливают и увозят в Центр передержки под Яхромой. Различных «экзотов» сюда привозят практически каждый день.

Вместе с директором центра Виталием Ратнером изучаем предлагаемый список запрета на содержание, читаем сверху вниз, пункт за пунктом.

- Львы, пантеры, леопарды, гепарды, пумы, рыси... - читает специалист. - Эти виды нам регулярно доставляют. Медведи... Медвежата у нас тоже всегда есть. Пару лет назад к нам привезли сразу двух маленьких «мишек» - их нашли на детской площадке в Зеленограде.

Змеи из семейства Аспидовые, Гадюковые, Ужеобразные - это вообще одни из самых обычных «клиентов» Центра передержки. У московских оригиналов сейчас почему-то бум на террариумы с ползучими. Причем, змеи эти часто убегают - потом их ловят то в квартирах перепуганных соседей (ага: сидишь на кухне, пьешь чай, и тут на тебе - какая-нибудь заграничная гадюка из вентиляции свисает), то на лестничных клетках.

В Яхрому не везут разве что только морских млекопитающих и «крупняк» вроде слонов, бегемотов, носорогов или жирафов - здесь просто нет условий для их содержания.

- Человекообразные обезьяны у нас тут практически все бывали, - продолжает Ратнер. - Шимпанзе, орангутаны, гиббоны. Все, кроме горилл. Дикобразы, пингвины, пеликаны...

По факту, список - вполне себе рабочий. Действительно, всех этих «экзотов» и хищников опасных жители Москвы заводят в своих домах. Только вот эксперт сомневается, что закон после принятия будет работать.

- Кто будет проверять квартиры на предмет содержания тех или иных животных? - не понимает Ратнер. - Скажем, у человека дома куча аквариумов со змеями. Но если он их не выводит «гулять» на улицу, никто из посторонних никогда не узнает об их существовании. На мой взгляд, это еще один закон, который на практике не будет работать. У нас, например, запрещено говорить по телефону, сидя за рулем машины. Многих это останавливает?

В квартире многоэтажки на севере Москвы поселилась дикая рысь.Соседи хотят избавиться от хищной кошки, но хозяин дает им жесткий отпорВиктор ГУСЕЙНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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