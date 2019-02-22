«Продэкспо-2019»: Стейк «Чалагач» от бренда «Черкизово» получил золотую медаль

26-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2019» завершилась, побив свой же рекорд. В этом году в ней участвовали 2442 компании из 69 стран - это рекордное число участников и стран за все годы проведения выставки. Поэтому в этом году и площадь застройки стала рекордной - 100 тысяч кв. м.

Что же касается российских производителей продуктов питания и напитков, то и они в этом году заявились на мероприятие рекордным количеством - 1722 компании. Все они добились успехов в реализации госпрограммы импортозамещения в регионах России. Из них 534 компании являются экспортерами. Много в этот раз собралось и региональных предприятий.

28 тематических салонов выставки представляют все без исключения сегменты российского и зарубежного продовольственного рынка. Особенно выделялся раздел «Мясо и мясопродукты. Колбасные изделия. Птица, яйцо». Его представили более 120 компаний, в том числе из Австралии, Аргентины, Индии, Парагвая, Португалии, Франции и Чили. В российском разделе выступили 12 крупнейших производителей из топ-25, в числе которых Группа компаний «Черкизово», «Мираторг», «Русагро», «АгроБелогорье» и др. Наряду с крупными агрохолдингами в салоне свою продукцию представили и региональные мясокомбинаты.

Группа «Черкизово» представила на выставке свою экспозицию, которая вызвала особый интерес у партнеров и участников. В широком ассортименте для посетителей выставки была презентована продукция Группы «Черкизово» под самыми популярными брендами «Черкизово», «Петелинка», «Пава-Пава», «Империя вкуса», «Куриное царство»: колбасные изделия, куриные полуфабрикаты, мясные деликатесы и другие продукты.

В рамках выставки Торгово-промышленная палата РФ совместно с Федеральным агентством по туризму и Российским государственным университетом туризма провели конкурс «Гастрономическое впечатление/Taste experience 2018». «Стейк свиной на косточке Чалагач» от бренда «Черкизово» получил золотую медаль в номинации «Инновации в удобстве потребления - «convenient food», продукт с улучшенными потребительскими качествами.

Популярностью у посетителей выставки пользовалась вся продукция группы компаний

Справка «НМ»

«Чалагач» - это стейк на косточке для настоящих ценителей вкуса из охлажденной свинины с собственных ферм. Готовится продукт из реберной части, в которой мясо особенно нежное и вкусное. Это 100% натуральный продукт, не требующий дополнительной подготовки. Стейк на косточке идеально подходит для запекания в духовке, на сковородке или быстрой жарки на гриле. Для упаковки продукта используется skin-технология, которая позволяет сохранить все качества упакованного продукта 14 дней.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Продэкспо-2019» - это:

2442 компании-участницы

из 69 стран мира

1722 российские компании

17% новых

участников

30 национальных экспозиций

21 коллективная региональная экспозиция