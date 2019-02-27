2019-02-27T14:39:24+03:00
Спасатель

Водитель скорой вытащил из Москвы-реки 87-летнего рыбака, который провалился под лед

Мужчина случайно оказался свидетелем ЧП и без лишних раздумий бросился на помощь
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Михаил Масленников работает водителем Скорой помощи.Михаил Масленников работает водителем Скорой помощи.
Изменить размер текста:

Отмотав 8 часов за рулем автомобиля скорой помощи, вечером в понедельник 25 февраля, 41-летний Михаил Масленников отправился на рыбалку . Насиженное местечко у него на Москве-реке, в районе Хорошёво-Мнёвники . В тот вечер рыбаков было немного, да и рыба клевала неохотно. Михаил уже было засобирался домой, как вдруг услышал крик о помощи.

- В нескольких метрах от меня была проталина. Там я и заметил мужчину, который провалился под лед. Его начало уносить течением. Так что действовать нужно было быстро. Лед там был очень тонким, он буквально хрустел у меня под ногами. В руках у бедняги , который бултыхался в ледяной воде, была удочка. Я сначала ухватился за нее. Думал, что вытащу. Но в последний момент она просто сломалась на две части. Я лег на лед и ухватился за его рюкзак. Вес у него небольшой, так что быстро вытащил, - рассказал "Комсомолке" водитель скорой Михаил.

Оказавшись на берегу, Михаил сразу позвонил коллегам. Пока медики ехали, он развел костер и пытался отогреть спасенного.

- Он дрожал и даже говорить не мог. Я только узнал, что ему 87 лет, заядлый рыбак, - рассказал Михаил.

Михаил Масленников вытащил из Москвы-реки 87-летнего рыбака, который провалился под лед.

Михаил Масленников вытащил из Москвы-реки 87-летнего рыбака, который провалился под лед.

Но на этом приключения не закончились. Автомобильной дороги поблизости не было, так что скорая остановилась в нескольких сотнях метров. Дойти сам обессиливший старик попросту мог.

- Я донес его, но это обычно дело. Такая у меня работа, - махнул рукой Михаил.

Пенсионер до сих пор находится в больнице. Но обошлось без серьезных последствий, обычное ОРВИ.

В МЧС подумывают наградить смелого водителя. А сам он себя героем не считает.

- Я и сам раз пять "купался" в ледяной воде. Один совет только дам. Идете на рыбалку, обязательно положите в карман нож. Вставляя его в лед , легко можно самостоятельно выбраться!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Земские» доктора и учителя будут получать полную сумму «подъемных»
Лавров выразил надежду на деэскалацию ситуации между Индией и Пакистаном
Песков: публикации о контрабанде запчастей для военной техники из РФ на Украину абсурдны
Трамп пообещал помочь КНДР реализовать ее «безграничный экономический потенциал»
"Спартак" расследует появление на его сайте публикации, оскорбляющей фанатов
Умер Энди Андерсон - бывший барабанщик группы The Cure
Греция изучает варианты прохождения «Турецкого потока» по территории страны
Нетаньяху прилетел в Москву на встречу с Путиным
Субсдии для "земских" докторов и учителей освободят от НДФЛ
Неизвестные напали на посольство КНДР в Мадриде и вынесли компьютеры
Премьер Пакистана предложил Индии решить проблемы путем диалога
Министр гражданской авиации Непала погиб при крушении вертолета
Писатель Евгений Водолазкин стал лауреатом премии Александра Солженицына
Трамп назвал «очень полезные» страны в вопросе денуклеаризации КНДР
Россия и Сирия призвали США вывести войска с сирийской территории
Путин поручил снизить ипотечную ставку до 8% годовых
Три человека погибли при столкновении поезда и грузовика в Нью-Йорке
Шойгу: действия НАТО вынуждают Россию наращивать боевой потенциал
В Кремле крайне обеспокоены ситуацией в отношения Индии и Пакистана
В МИД Индии сообщили подробности воздушного боя над Кашмиром
Путин не планирует встречаться с вице-президентом Венесуэлы
Песков: Из Европы и США регулярно проводятся кибератаки против РФ
Войска на юге РФ укрепят двумя новыми полками и одним ракетным дивизионом
Землю на четыре дня захватит сильнейшая магнитная буря
Конгресс США опубликовал проект новых антироссийских санкций
В банках пожаловались на проблемы со сбором биометрических данных россиян
Кобылкин: Заявка РФ на расширение арктического шельфа была высоко оценена экспертами ООН