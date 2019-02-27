Водитель скорой вытащил из Москвы-реки 87-летнего рыбака, который провалился под лед

Отмотав 8 часов за рулем автомобиля скорой помощи, вечером в понедельник 25 февраля, 41-летний Михаил Масленников отправился на рыбалку . Насиженное местечко у него на Москве-реке, в районе Хорошёво-Мнёвники . В тот вечер рыбаков было немного, да и рыба клевала неохотно. Михаил уже было засобирался домой, как вдруг услышал крик о помощи.

- В нескольких метрах от меня была проталина. Там я и заметил мужчину, который провалился под лед. Его начало уносить течением. Так что действовать нужно было быстро. Лед там был очень тонким, он буквально хрустел у меня под ногами. В руках у бедняги , который бултыхался в ледяной воде, была удочка. Я сначала ухватился за нее. Думал, что вытащу. Но в последний момент она просто сломалась на две части. Я лег на лед и ухватился за его рюкзак. Вес у него небольшой, так что быстро вытащил, - рассказал "Комсомолке" водитель скорой Михаил.

Оказавшись на берегу, Михаил сразу позвонил коллегам. Пока медики ехали, он развел костер и пытался отогреть спасенного.

- Он дрожал и даже говорить не мог. Я только узнал, что ему 87 лет, заядлый рыбак, - рассказал Михаил.

Михаил Масленников вытащил из Москвы-реки 87-летнего рыбака, который провалился под лед.

Но на этом приключения не закончились. Автомобильной дороги поблизости не было, так что скорая остановилась в нескольких сотнях метров. Дойти сам обессиливший старик попросту мог.

- Я донес его, но это обычно дело. Такая у меня работа, - махнул рукой Михаил.

Пенсионер до сих пор находится в больнице. Но обошлось без серьезных последствий, обычное ОРВИ.

В МЧС подумывают наградить смелого водителя. А сам он себя героем не считает.

- Я и сам раз пять "купался" в ледяной воде. Один совет только дам. Идете на рыбалку, обязательно положите в карман нож. Вставляя его в лед , легко можно самостоятельно выбраться!