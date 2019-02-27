2019-02-27T15:49:26+03:00
Спорт

Евгения Медведева включена в основной состав сборной России на чемпионат мира 2019, Туктамышева останется дома

За нее отдали большинство голов на заседании тренерского совета Федерации фигурного катания
Евгений НЕСЫНСергей КИРИЛЛОВ
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Евгения Медведева - в основном составе сборной на ЧМ-2019.Евгения Медведева - в основном составе сборной на ЧМ-2019.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 27 февраля, наконец-то была поставлена точка в вопросе основного состава сборной России на чемпионат мира 2019 года. Турнир пройдет с 19 по 24 марта в японском городе Сайтама. Некоторое время назад официально было объявлено, что заявка на турнир будет, пока что, идентична той, что была на ЧЕ-2019 в Минске. И тогда выходило, что на турнир не едут ни Медведева, ни Туктамышева.

И вот, Федерация фигурного катания на коньках России поставила точку в этом споре. На ЧМ-2019 едет Евгения Медведева!

- По итогам обсуждения из 27 членов Тренерского совета Федерации за кандидатуру Евгении Медведевой на включение в основной состав сборной высказались 19 человек, за кандидатуру Елизаветы Туктамышевой – 7 человек, один член Совета воздержался, - говорится в официальном сообщении пресс-службы Федерации фигурного катания России.

Таким образом, трио наших девушек на турнире будет выглядеть следующим образом: Софья Самодурова (чемпионка Европы 2019), Алина Загитова (олимпийская чемпионка 2018), Евгения Медведева (чемпионка мира и Европы 2016 и 2017 годов). Елизавета Туктамышева - первая запасная, а Станислава Константинова - вторая.

В целом же состав сборной Росси целиком выглядит следующим образом:

Женское одиночное катание:

Софья Самодурова

Алина Загитова

Евгения Медведева

Запасные: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова

Мужское одиночное катание:

Александр Самарин

Максим Ковтун

Михаил Коляда

Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов

Парное катание:

Евгения Тарасова – Владимир Морозов

Наталья Забияко – Александр Энберт

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Запасные: Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алиса Ефимова – Александр Коровин

Танцы на льду:

Александра Степанова – Иван Букин

Виктория Синицина – Никита Кацалапов

Запасные: Софья Евдокимова – Егор Базин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Бетина Попова – Сергей Мозгов

ИСТОЧНИК KP.RU

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