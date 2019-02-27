На рейсе Сочи - Москва школьник спас пассажира, которому стало плохо

16-летний московский школьник Богдан Рудик спас жизнь пассажиру, которому стало плохо во время рейса Сочи - Москва.

25 февраля подросток возвращался с мамой с курорта в столицу. В какой-то момент стюард спросил по громкой связи: «Есть ли среди пассажиров медики?» Сидящему в передней части салона мужчине стало плохо.

Богдан учится в медицинском классе московской школы 1573. Умеет оказывать первую помощь. Поэтому сразу кинулся к бортпроводникам - те пытались откачать мужчину лет тридцати.

- Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, - рассказывают очевидцы. - Пошла рвота, он начал задыхаться...

16-летний московский школьник Богдан Рудик спас жизнь пассажиру, которому стало плохо во время рейса Сочи - МоскваФото: Facebook

Школьник сумел очистить дыхательные пути лежащего без сознания мужчины, тот снова мог дышать. И в этот момент у него пошла носом кровь. Богдан предположил, что у мужчины случился инфаркт.

«По предложению Богдана, командир корабля принял решение экстренной посадки в Воронеже, - написала в соцсетях мама мальчика Илона Рудик. - Пока два бортпроводника, Богдан и еще один пассажир боролись за жизнь человека, самолет приземлился. Все облегченно вздохнули. Богдана поздравили с первой спасенной жизнью, если бы не его действия, пассажир не долетел бы до реанимации».

Через два часа самолет продолжил путь из Воронежа в Москву.

«Огромный поклон всем преподавателям школы 1573 и лично Лысько Елене Валерьевне, преподающей детям практическую медицину, - пишет Илона Рудик. - Спасибо Вам за знания, которые уже применились в жизни и помогли спасти человека».

Директор школы 1573 Александр Антипов уточнил на своей страничке в Фейсбуке, что Богдан учится в 10 «Б» классе.

В авиакомпании Nordwind, которая совершала рейс, сейчас решают, как премировать школьника-героя, который быстро сориентировался в чрезвычайной ситуации и спас пассажира.

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