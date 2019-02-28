В Севастополе семьи с «особыми» детьми учатся на примере друг друга

По данным департамента здравоохранения Севастополя, количество проживающих в городе детей с ограниченными возможностями здоровья – 10 000. При этом всего 2% из них заняты в программах единственной региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Особые дети». Увеличить вовлечённость мам и пап в процесс воспитания малышей с ментальными нарушениями позволит начатый в этом году проект «Многопрофильный центр «Подсоба особым».

Как и многие общественные организации, «Особые дети» выросли из истории одной отдельной семьи. У Аиды Менановой родился замечательный малыш. Постепенно молодая мама стала замечать, что её сынишка отличается от сверстников. К четырём годам ему поставили диагноз – аутизм. Врачи говорили: «Отдайте малыша в психоневрологический интернат, вам же будет легче». Но Аида с мужем отвергла предложение и приняла решение воспитывать сына в семье: «Коль я ему дала жизнь – я за него в ответе». Толчком к созданию объединения родителей детей с инвалидностью послужила попытка местной школы вывести сына Аиды из системы общеобразовательной школы на домашнее обучение. Пока она боролась за права, оказалось, что с такой же ситуацией в городе столкнулись не две-три семьи, а десятки. Так в Севастополе появились «Особые дети»

Организация помогает родителям особых детей не оставаться наедине с самими собой Фото предоставлены общественной организацией "Особые дети"

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– Для родителей, которые только столкнулись с проблемой расстройства аутистического спектра у их ребёнка, большой шок. Сначала идёт неприятие, а потом осознание, что эта проблема навсегда и тебе придется её решать. Зачастую семьи, где есть дети-инвалиды, остаются сами наедине с собой. И они решают проблему по тому минимуму информации, которым они обладают. А наша организация помогает им, рассказывая об опыте таких же семей, – делится председатель организации Аида Менанова.

Сейчас организация объединяет детей с различными нарушениями: с синдромом Дауна, эпилепсией, расстройством аутистического спектра (РАС), ментальными нарушениями, задержкой развития и так далее. Работа ведётся в разных направлениях: ранняя диагностика заболевания, сопровождение семьи, консультационная помощь и проведение занятий со специалистами, мастер-классы по профориентации… И уже наработанные методики, и только-только запущенные легли в основу нового проекта общественной организации «Особые дети», поддержанного Фондом президентских грантов, – «Подсоба особым».

Одно из основных направлений деятельности организации в целом и в рамках проекта остаётся ранняя диагностика РАС. Специалисты организации рассказывают о тревожных «маячках», например, стереотипных движениях, задержке речи, частых истериках, а затем поясняют, как правильно на них реагировать. Они также ведут сопровождение таких семей, приглашая их в проект «Ранняя пташка». Еще в рамках проекта открылась «Школа для особых родителей», где оказывается социально-психологическая поддержка мам и пап детей с инвалидностью всех нозологий. Важно, что часть педагогов в школе – такие же родители, как и пришедшие в неё «ученики». Как известно, практическому опыту всегда доверяют больше, чем теории.

Родителям также предоставляется возможность воспользоваться индивидуальным маршрутом развития жизненных компетенций ребёнка. Его составляет мультидисциплинарная бригада проекта «Подсоба особым»: специалист по социальной работе, психолог, АВА-терапист, логопед, юрист и эрго-терапевт. Туда входят рекомендации по обучению в детском саду, а затем школе, посещению кружков, варианты получения профессиональных навыков. Команда может выехать как на дом, так принять семью прямо в центре.

К праздникам дети готовят подарки родителям своими руками. Например, к 8 Марта всем мамам уже сделаны подарочные кофейные баночки в стиле декупаж Фото предоставлены общественной организацией "Особые дети"

В целях профориентации родителям предлагают совместное посещение с детьми студий по мыловарению, фотосъемке, шитью, кулинарии, вышивке. Наблюдая за деятельностью юноши или девочки, родители смогут выявить их интересы и наклонности. Но как при такой загруженности родителям «особых» детей не выгореть? Для этого им в помощь создана служба «Подсоба особым на дому», а также действует услуга «Няня на час».

Особый восторг и у родителей, и у детей вызывает недавно запущенная программа по канистерапии «Лапа помощи».

– Собаки дают много положительной энергии и хорошо влияют на развитие ребёнка. Он становится более открытым и у него случается меньше нервных срывов. Перед тем как выйти к ребёнку собака проходит специальную подготовку и учится адекватно и доброжелательно реагировать на любые внешние раздражители, – рассказывает руководитель инициативной группы «Лапа помощи» Людмила Халикова.

Планируется, что за год в программе по канистерапии примут участие около 50 юных севастопольцев.

– Когда родители видят, что их дети точно так же радуются и веселятся, как дети без особенностей, они выходят из состояния стресса. Вся семья начинает жить полноценной жизнью. Это даёт надежду на то, что мы сможем ввести наших детей в общество, и они будут жить достойной жизнью, – подчеркивает Аида Менанова.