Потап впервые подтвердил свой роман с Настей Каменских

Потап и Настя Каменских всегда были самым зажигательным дуэтом – неудивительно, что слухи об их романе появились еще несколько лет назад. В то время Потап был женат, и то, что он вскоре развелся, только укрепило подозрения поклонников. Сегодня артисты выступают по отдельности, но Потап остается продюсером Насти. Они часто появляются вместе и даже веду совместный Инстаграм. До недавнего времени артисты не комментировали свои отношения. И вот, наконец, Потап раскололся: он впервые подтвердил, что у них с Каменских роман.

На съемках украинского шоу «Лига смеха» Потап в одном из конкурсов отвечал на вопросы юмористов. Когда лидер команды спросил у него: «Мутишь с Каменских?», певец коротко ответил: «Да». То, что Потап и Настя – пара, подтвердила и участвовавшая в шоу певица Ольга Полякова.

- Наконец-то все узнали то, о чем мы и так давно знали, - прокомментировала она.

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А ведь еще совсем недавно Настя категорически отрицала свои отношения с давним партнером по дуэту.

- Мне постоянно приписывают романы, которых на самом деле нет, — рассказала Каменских в интервью на ютуб-канале «Слава+». - Люди то и дело говорят о несуществующих детях. По их мнению, я родила уже 45 детей. Лешу (настоящее имя Потапа — Ред.) мне постоянно приписывают. Пока я не готова к замужеству, хотя понимаю где-то внутри себя, что уже пора.

В том же интервью 31-летняя Настя рассказала о домогательствах поклонников – состоятельные мужчины часто пытаются договориться с Потапом, чтобы он организовал им ночь любви с Каменских.

- Бывали разные мужчины, и многие хотели переспать со мной за деньги. Даже когда-то подходили к Потапу и просили: «Поговори с этой телкой», потому что я могу заступиться за себя, - призналась Настя. - Меня возмущают богатые люди, считающие, что все в этой жизни продается.

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Несмотря на то, что певица постоянно подчеркивает: между нею и ее коллегой нет никаких романтических чувств, поклонники уверен - Потап и Настя уже сыграли тайную свадьбу, но предпочитают держать свой брак в секрете. Тот факт, что они вместе, подтверждает хотя бы то, что и Потап, и Настя проводят отпуск в одних и тех же местах - это заметно по их Инстаграмам. «И чего скрываться?» - недоумевают поклонники и советуют паре наконец-то рассказать правду о своем служебном романе.