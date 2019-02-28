2019-02-28T09:58:31+03:00
Звезды

Любовь Толкалина взорвала Инстаграм танцем живота

Актриса отдыхает на пляже в Индии [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Любовь Толкалина отдыхает в Индии.Любовь Толкалина отдыхает в Индии.
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Любовь Толкалина улетела в отпуск в Индию: 40-летняя актриса давно увлекается йогой, и в этой поездке она активно совмещает отдых с тренировками. В своем Инстаграме артистка делится отпускными снимками, пропитанными морем, солнцем и экзотикой этой страны. Любовь сняла видеоролик, демонстрирующий, как она виртуозно владеет мышцами живота. Во время пробежки по пляжу актриса исполнила импровизированный танец живота, попеременно напрягая и расслабляя пресс.

- Продолжаем впечатлять и вдохновлять народонаселение России! Физкультпривет от йогов Гокарны! Наули! Моя ежедневная утренняя зарядка, - рассказала звезда экрана.

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Продолжаем впечатлять и вдохновлять народонаселение России! физкультпривет от йогов Гокарны!
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Видеоролик моментально стал хитом Интернета, всего за несколько часов набрав множество просмотров и "лайков". Впрочем, это не единственный «урок» йоги, который Толкалина дала в Инстаграме: на своей страничке артистка опубликовала несколько снимков с тренировок. И, конечно, актриса делится фотографиями в бикини: у Толкалиной идеальная фигура, которую просто грех прятать от поклонников.

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Пытались вместе петь Вертинского....
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Актриса стала поклонницей йоги несколько лет назад. Вместе с мамой занятиями увлеклась и дочь Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария. Тренировки помогли Маше обрести фигуру мечты: девушка сильно похудела и из неуклюжего подростка превратилась в настоящую красавицу.

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В Индию Любовь Толкалина отправилась в компании Марии: мама и дочка вместе занимаются йогой, купаются, загорают и с удовольствием проводят время вместе. Поклонники отмечают, что девушка все больше становится похожей на маму – такая же тоненькая, гибкая и спортивная. Маша с легкостью выполняет самые сложные позы йоги, приводя подписчиков Инстаграма своей мамы в неизменный восторг.

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У моей мояшки лапочки дочки Мари изменился аккаунт в инста теперь сюда @welcometomaria
9190 отметок «Нравится»64 комментариевInstagram

В свое время Любовь Толкалина всерьез подумывала о спортивной карьере (актриса имеет разряд кандидата в мастера спорта России по синхронному плаванию), но любовь к кино победила – и в 1999 году она окончила актерский факультет ВГИКа. А в 2001 году Толкалина родила дочь Марию от режиссера Егора Кончаловского, с которым она жила в гражданском браке, и о спорте пришлось окончательно забыть. Маша – единственная дочь актрисы. Хотя Егор и Любовь расстались, они продолжают достаточно тепло общаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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