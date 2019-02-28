Обычные пластиковые крышечки помогли изменить жизнь 12 детей-сирот

Обычные пластиковые крышечки от бутылок - каждая семья незадумываясь выбрасывает их десятками в месяц и сотнями в год. А между тем, отданные на вторичную переработку, они не только не загрязнят окружающую среду, но и помогут детям-сиротам.

Проект "Добрые крышечки" существует в России чуть больше двух лет. Волонтеры собирают пластиковые крышки от бутылок и пакетов и сдают на завод по переработке пластика. Завод принимает крышечки как вторсырье, взвешивает и переводит средства на счет благотворительного фонда “Волонтеры в помощь детям-сиротам”.

С декабря 2016 по февраль 2019 года волонтеры собрали 100 тонн пластика, за который в фонд поступило почти 2,5 миллиона рублей. На эти деньги фонду удалось приобрести инвалидные коляски, вертикализаторы, специальные кресла для 12 детей с особенностями развития, которых воспитывают приемные семьи – подопечные проекта “Близкие люди” фонда “Волонтеры в помощь детям-сиротам”.

Среди активных "коллекционеров" крышечек - ученики вторых классов школы №2120 Ш-3 Фото: vk.com/dobrie_krishechki

– После выхода на пенсию меня заинтересовала проблема раздельного сбора отходов. Став экоактивистом движения “Раздельный сбор”, на молодёжном форуме я познакомилась с руководителем фонда “Волонтеры в помощь детям-сиротам” Еленой Альшанской, – рассказывает организатор движения “Добрые крышечки” Ирина Беляева. – Позже я увидела в соцсетях публикацию о сборе в Испании пластиковых крышечек в помощь детям. Так родилась идея создать совместно с фондом и ГК “Экотехнологии” аналогичный проект – сбор крышечек на инвалидные коляски для детей с особенностями развития из приемных семей.

Среди тех, чью жизнь помогли изменить "всего лишь обычные крышечки" - вчерашняя сирота Оксана. Из-за врожденного нарушения развития позвоночника, девочка не может ходить и передвигается в инвалидной коляске. В 2016 году ей улыбнулась удача - Оксана нашла новую семью. С любящими родителями девочка буквально расцвела, полюбила настольный теннис и даже начала танцевать. Но по-прежнему была прикована к той самой тяжелой и неповоротливой коляске, на которой ее забрали из детского дома.

- Эта коляска стала тормозом в спортивном и творческом развитии нашей жизнерадостной и увлекающейся приемной дочери, - рассказала порталу "Открытые НКО" ее мама Ольга Мысова.

Благодаря проекту "Добрые крышечки" удалось приобрести для Оксаны коляску активного типа “Пантера”, которая стоила неподъемную для семьи Мысиных сумму.

– Оксана, тренируясь на подаренной легкой, прочной и мобильной коляске, достигла больших результатов в спорте: она имеет 1 разряд по настольному теннису, является членом основного состава сборной Москвы по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, – гордится дочерью Ольга. – В прошлом году выиграла бронзовую медаль на первенстве России и серебро на всероссийских соревнованиях в Брянске, а в феврале этого года стала золотым призером первенства Москвы и бронзовым призером чемпионата Москвы в состязании с мастерами спорта.

За два года акции удалось собрать 100 тонн крышечек Фото: vk.com/dobrie_krishechki

В акции "Добрые крышечки" принимают участие и эко-активисты, и просто неравнодушные граждане, и школьники. Кстати, начинался проект именно с детей - в декабре 2016 года в московской школе №1980 впервые начали собирать крышечки, чтобы помочь сиротам. Очень быстро доброе начинание подхватили другие школы, организации, а затем - и целые города.

ВАЖНО

Пункты приема крышечек в Москве и других городах страны отмечены на сайте проекта

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