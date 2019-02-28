Ипотечные каникулы растянут на полгода

Россияне смогут поставить выплаты по ипотеке на паузу, если в результате жизненных обстоятельств у них резко упали доходы. Ипотечные каникулы смогут продлиться до полугода - за это время человек сможет привести свою карьеру в порядок.

Такой законопроект совместно внесли в Госдуму председатели верхней и нижней палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. А ранее это предложение озвучил Владимир Путин во время оглашения своего ежегодного Послания. Словом, шансы, что этот законопроект будет принят без задержек, высоки как никогда.

Кто сможет претендовать на ипотечные каникулы?

- Потерявшие работу;

- получившие инвалидность I и II группы;

- потерявшие кормильца;

- получившие временную нетрудоспособность в течение 2-х месяцев;

- семьи, где доход супругов упал на 30% и более.

Как пояснил Володин, в течение льготного периода (6 месяцев или меньше) граждане смогут либо полностью приостановить выплаты по ипотечным кредитам, либо существенно снизить размер платежа.