2019-02-28T14:25:24+03:00
Политика

Ипотечные каникулы растянут на полгода

Матвиенко и Володин внесли законопроект об отсрочке по выплатам жилищных кредитов [видео]
Алексей ИВАНОВ
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Ипотечные каникулы смогут продлиться до полугода - за это время человек сможет привести свою карьеру в порядок.Ипотечные каникулы смогут продлиться до полугода - за это время человек сможет привести свою карьеру в порядок.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Россияне смогут поставить выплаты по ипотеке на паузу, если в результате жизненных обстоятельств у них резко упали доходы. Ипотечные каникулы смогут продлиться до полугода - за это время человек сможет привести свою карьеру в порядок.

Такой законопроект совместно внесли в Госдуму председатели верхней и нижней палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. А ранее это предложение озвучил Владимир Путин во время оглашения своего ежегодного Послания. Словом, шансы, что этот законопроект будет принят без задержек, высоки как никогда.

Кто сможет претендовать на ипотечные каникулы?

- Потерявшие работу;

- получившие инвалидность I и II группы;

- потерявшие кормильца;

- получившие временную нетрудоспособность в течение 2-х месяцев;

- семьи, где доход супругов упал на 30% и более.

Как пояснил Володин, в течение льготного периода (6 месяцев или меньше) граждане смогут либо полностью приостановить выплаты по ипотечным кредитам, либо существенно снизить размер платежа.

Послание Путина Федеральному собранию 2019: главные предложения.Одним снизят налоги, другим помогут с ипотекой, третьим — дадут денег. Узнайте, что конкретно должно измениться в жизни простых россиян после послания Путина Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU

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