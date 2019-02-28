Ипотечные каникулы растянут на полгода
Россияне смогут поставить выплаты по ипотеке на паузу, если в результате жизненных обстоятельств у них резко упали доходы. Ипотечные каникулы смогут продлиться до полугода - за это время человек сможет привести свою карьеру в порядок.
Такой законопроект совместно внесли в Госдуму председатели верхней и нижней палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. А ранее это предложение озвучил Владимир Путин во время оглашения своего ежегодного Послания. Словом, шансы, что этот законопроект будет принят без задержек, высоки как никогда.
Кто сможет претендовать на ипотечные каникулы?
- Потерявшие работу;
- получившие инвалидность I и II группы;
- потерявшие кормильца;
- получившие временную нетрудоспособность в течение 2-х месяцев;
- семьи, где доход супругов упал на 30% и более.
Как пояснил Володин, в течение льготного периода (6 месяцев или меньше) граждане смогут либо полностью приостановить выплаты по ипотечным кредитам, либо существенно снизить размер платежа.
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ИСТОЧНИК KP.RU