В Подмосковье легкомоторный самолет упал на жилой дом - погибли два человека

В Московской области днем в четверг разбился небольшой частный самолет.

- Около 14:10 на экстренный номер 112 очевидцы сообщили, что в СНТ «Отдых» Коломенского района упал легкомоторный самолет, - рассказывают в пресс-службе подмосковного управления МЧС. - Два человека погибли. Детали уточняются.

Уже известно, что среди погибших - 52-летний пилот Игорь Козлов. Были ли второй погибший его пассажиром или жителем пострадавшего дома, пока непонятно.

Около 13:40 самолет вылетел с частного аэродрома «Северка» в Коломенском районе. Через двадцать минут стало известно, что борт упал.

Самолет вылетел с частного аэродрома в Коломенском районе и упал примерно через 20 минут. Фото предоставлено очевидцем

- Игорь Козлов - опытный пилот, он работал инструктором, - сообщили корреспонденту «КП» сотрудники аэродрома «Северка». - Хороший специалист, с большим налетом. То есть, это не тот случай, когда человек в зрелом возрасте получил удостоверение пилота. Он давно летал. Медицинских противопоказаний для полета не было.

Среди погибших - 52-летний пилот самолета Игорь Козлов. Фото предоставлено очевидцем

- Есть ли предварительные версии, что могло произойти.

- Давайте ждать заключения экспертов. Это был абсолютно обычный, безопасный маршрут. У самолета - действующий сертификат летной годности, он стоит на учете в Росреестре.

Стоит отметить, что упавший самолет - уникальная модель. Она называется «С-72 Охотник». Четырехместный самолет несколько лет назад выпустили по индивидуальному заказу в Самаре на базе самолета-амфибии, учитывая пожелания клиента.

Разбившийся самолет - уникален, он существовал в единственном экземпляре. Фото Самолетостроительная компания "Чайка"

По некоторым данным, владельцем самолета был сам Игорь Козлов.

Очевидцы говорят, что самолет летел над дачным поселком довольно низко и вдруг резко пошел вниз, рухнув на крышу деревянного дома.

- На место сейчас едут эксперты-дознаватели, будут отрабатываться все основные версии, - сообщил источник в экстренных службах. - Технические проблемы, ошибка пилотирования, погодные условия.

«Комсомолка» следит за развитием событий.