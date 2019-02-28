«Сколько красоты вокруг, а он выбрал ее?!»: поклонники вновь обсуждают располневшую жену Игоря Николаева

Когда Юлия Проскурякова в 2010 году стала супругом Игоря Николаева, она, наверное, предполагала, что многочисленные поклонницы композитора будут сравнивать ее и с прошлой супругой – Натальей Королевой и, в принципе, с другими красавицами, которые потенциально могли стать невестами артиста. Но боюсь, и она не думала, что это сравнение будет длиться так долго. Пара вместе уже больше десяти лет, а поклонники артиста по-прежнему находят недостатки в Проскуряковой. Певица все время получает отклики по поводу выбора своей одежды, недостаточной стройности или не очень актуальных причесок. Причем никто из хейтеров не делает скидку на то, что Юля вообще-то работающая мама. Подверглась критике 36-летняя женщина и на днях, когда опубликовала фото в вечернем наряде с разноцветными пайетками. В подписи Проскурякова отметила, что это фото без фотошопа, как предваряя вопросы о немодельных формах своей фигуры.

«Полнит ткань. Слишком по цыгански! Я знаю это дорогая ткань. Но не всё дорого , что блестит!», - тут же «услышала» автор микроблога в комментариях.

«Сколько красотой вокруг него?! А он выбрал её! Не в красоте и фигуре дело! Просто с ней он, наверное, счастлив! Нет губ надутых у неё, нет бюста 5 размера. А он с ней! Просто с ней ему хорошо!», - попытались оправдать супругу маэстро другие.

uliaveronika Хорошего дня, дорогие мои

«Сразу видна, когда женщина счастливая, очень приятно смотреть на неё», - написали третьи.

Надо отметить, что недавно Проскурякова, которая является мамой трехлетней Вероники, призналась, что хочет еще сына.

«Я постараюсь! Но вы должны понимать, что мы не молодеем, увы. Поэтому все не так быстро, как хотелось бы, происходит, тяжело после первой беременности было восстановиться, и пока ко второй тоже готовиться надо, а у нас есть еще работа, учеба и много всего... Так что как бог даст...», - заявила она поклонникам в своем инстаграме.