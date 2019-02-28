Главное, что руки не базуки: Поклонники восхищены, каким качком стал Ефим Шифрин

На днях Евгений Петросян записал видео из спортзала, где показал, что делает для поддержания себя в форме. И надо отметить, что юморист очень сильно старается, на одну тренировку приходится от 25 до 30 упражнений. Однако, есть среди российских юмористов тот, кто в тренажерный зал ходит многие годы, причем делают это без скидки на плохое настроение и погоду. Вы уже, наверное, догадались, кто это? Да, Ефим Шифрин.

Он занялся силовыми тренировками в конце 90-х, и даже во время гастролей и поездок старается в первую очередь попасть в тренажерный зал. Поэтому вполне может похвастаться и спортивной формой у себя в инстаграме. Недавно артист опубликовал свежее фото со своим тренером у себя в микроблоге и заставил позавидовать своих поклонников. Трудно поверить, что юмористу 62 года. Прокаченный пресс, сильные, проработанный рельеф, накачанные руки. Вот именно на руки и обратили внимание поклонники, отметив, в комментариях, что нужно очень много трудиться, чтобы привести себя в такую отличную форму.

«Главное, что руки не базуки», «Восхищает такая сила воля!», «Какой же вы молодец, что держите себя в форме», - написали фолловеры.

Сам Шифрин считает, как и в любом деле, в регулярных спортивных тренировках главное дисциплина. Тем более, что именно тренировки позволяют ему не быть таким рассеянным, ведь благодаря им его день расписан буквально по минутам. Но так было не всегда. В большой спорт актер пришел поздно в 37 лет, после того, как осознал, что не хочет быть толстеющим артистом, на которого неприятно смотреть зрителям.

«Однажды, во время одного очередного эфира, я вдруг обнаружил, что с экрана на меня смотрит совершенно незнакомый и неприятный мне человек. Мне было лет 35, и я понял, что на сцене стоит человек неопределенного возраста, полнеющий и в силу своей бесформенности уже почти отталкивающий. Мне стало не по себе. На ближайшем концерте в зале «Россия» я спросил у звукорежиссера Лёши Шермана, единственного знакомого мне качка: «А можно ли обычному человеку стать таким, как ты?». Он сказал: «Почему нет?» – и на следующий день мы встретились уже в спортивном зале. Это был 1993 год. С того момента я уже не расставался с тем, что люди теперь смело называют бодибилдингом. Я пришел в спортивный зал в 37 лет, а уже через 7 лет получил статуэтку «Мр. Фитнес», а еще позже – почетную грамоту Московской федерации бодибилдинга (ИФББ)», - признался он в интервью журналу «Железный мир».