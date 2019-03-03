Джонни Депп обвинил бывшую жену Эмбер Херд в клевете и требует с нее 50 млн. долларов

Джонни Депп подал иск против экс-супруги Эмбер Херд: актер называет клеветой обвинения бывшей жены в домашнем насилии и требует от нее компенсации в 50 миллионов евро. По словам артиста, показания Эмбер о том, что он избивал ее, разрушили его деловую репутацию и притормозили его карьеру в Голливуде.

Как сообщается в судебных документах, Депп называет показания экс-супруги «тщательно сфабрикованной фальшивкой» и уверяет, что он ее и пальцем не тронул. По мнению Деппа, Эмбер вышла за рамки дозволенного, да еще и опубликовала колонку на тему насилия в семье в газете The Washington Post в декабре 2018 года. Хотя в статье Эмбер не упоминает бывшего мужа, всем и так понятно, кого она имеет в виду.

- Вся статья крутится вокруг главного посыла, что Херд стала жертвой домашнего насилия, и именно Депп совершил это насилие в отношении нее, - цитирует судебный иск газета New York Daily News. - Однако Депп никогда не делал этого, и обвинения в его адрес являются абсолютно лживыми.

Депп с ума сходил от ревности из-за красавицы Эмбер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер настаивает, что своими заявлениями о домашнем насилии в 2016 году Эмбер нанесла ему непоправимую душевную травму как раз в разгар съемок очередного фильма «Пираты Карибского моря».

- Херд таким образом не только не является жертвой домашнего насилия, она сама совершила преступление, - говорится в иске.

Актер также напоминает, что практически сразу после разрыва с ним Эмбер начала встречаться с миллиардером Илоном Маском. Причем их свидания почти сразу стали проходить по ночам.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились в 2011 году на съемках фильма «Ромовый дневник». Несмотря на гражданский брак с Ванессой Паради, матерью его двоих детей, Джонни закрутил серьезный служебный роман. Актеры поженились в феврале 2015 года и прожили вместе около года. Затем Эмбер подала на развод, обвинив Деппа в домашнем насилии. В качестве отступных Депп заплатил бывшей жене 7 миллионов долларов, которые она передала на благотворительность.

Сразу после разрыва с Деппом Херд начала встречаться с миллиардером Илоном Маском. Фото: Инстаграм.

Их брак был полон страсти и ссор. В доказательство того, что Джонни бил ее, Эмбер предъявила снимки своего лица в ссадинах и синяках. Кроме того, адвокаты Херд сообщили судье, что Депп устроил молодой жене сцену ревности, во время которой он отрезал себе кончик пальца. В этот момент Джонни был пьян и к тому же принял экстази. В доказательство юристы Эмбер передали судье документы и фотографию, на которой снята рука Деппа с обрубленным пальцем.

В марте 2015 года все мировые СМИ обошла новость: съемки продолжения фильма «Пираты Карибского моря» приостановлены из-за травмы пальца, которую Джонни Депп получил в Австралии. Несколько недель актер появлялся на публике с черной повязкой на руке. Однако правда оказалась куда более ужасной: Джонни отрезал себе кончик пальца во время ссоры с женой. Артист устроил скандал на вилле, которую ему предоставили на время съемок в Австралии. Депп приревновал Эмбер к бывшему мужу Анджелины Джоли - актеру Билли Бобу Торнтону, с которым Херд снималась в фильмах «Лондонские поля» (в 2014 году) и «Информаторы» (2008 год).