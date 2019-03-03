Фигуристка в хиджабе на Универсиаде похвалила Медведеву за смелость

Одной из самых необычных участниц зимней Универсиады в Красноярске станет фигуристка из ОАЭ Захра Лари. 23-летняя спортсменка берет пример с Евгении Медведевой и восхищается за ее смелостью на льду.

"Моя любимая фигуристка - россиянка Евгения Медведева. Мне нравится ее катание, ее смелость, которую она показывает на льду. Она очень любит спорт и отдает ему всю себя", - цитирует Лари "RT на русском".

zahralari Лари начала заниматься фигурным катанием в 12 лет

По ее словам, она старается прислушиваться к советам Медведевой. Особенно, когда та говорит о спортивных трудностях: "Евгения говорит всем фигуристам, что в спорте всегда есть трудности. Однако главное - любить свой вид спорта. Если вы любите свой вид спорта, то можете достичь высоких результатов".

zahralari На Универсиаде Захра исполнит тройной риттбергер

Лари начала заниматься фигурным катанием в 12 лет. Она первая спортсменка из Эмиратов, которая прилетела на Универсиаду. Обычно ее соотечественницы выступают летом. Зимой они еще никогда не состязались. "Я стану первой спортсменкой из ОАЭ на зимней Универсиаде, первой фигуристкой из своей страны и первой выступлю в хиджабе", - призналась фигуристка.

Самой большой проблемой она назвала нехватку катков. "У нас всего одна специальная арена в Абу-Даби. Другой объект предназначен для разных зимних видов спорта, на нём играют в хоккей. Это максимум из того, что есть в ОАЭ. Эти сложности понятны, так как я первый атлет из Эмиратов, который этим занимается. Когда делаешь что-то впервые, всегда сталкиваешься с вызовами", - посетовала девушка.

zahralari "Принцессу льда в хиджабе" тренирует россиянка Александра Иевлева

Ее тренирует россиянка Александра Иевлева. На Универсиаде Захра исполнит тройной риттбергер.