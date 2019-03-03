2019-03-03T14:16:35+03:00
В мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров: ИГИЛ* как организация, претендующая на «квазигосударственность», уничтожена

Однако террористическая угроза на Ближнем Востоке сохраняется
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал в интервью кувейтскому информагентству «Куна»Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал в интервью кувейтскому информагентству «Куна»Фото: REUTERS
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Нашему присутствию в Сирии уже скоро четыре года — и результаты налицо. Боевики, которые ещё недавно хозяйничали прямо в жилых кварталах Дамаска или Алеппо, практически разгромлены. Уничтожено и главное зло современности — так называемое «Исламское государство», ИГИЛ*, которое ещё недавно контролировало больше половины Сирии и Ирака и прославилось массовыми публичными казнями «неверных» и поддержкой терроризма по всему миру. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал в интервью кувейтскому информагентству «Куна»:

— После ряда успешных операций сирийской правительственной армии при поддержке российских воздушно-космических сил — ситуация в Сирии «на земле» заметно стабилизировалась. ИГИЛ* как организация, претендующая на «квазигосударственность», уничтожена. Однако говорить об окончательной ликвидации террористической угрозы в САР (Сирийской Арабской Республике — официальное название страны — прим. Ред.) преждевременно. Еще многое предстоит сделать для нейтрализации «спящих» ячеек радикальных бандформирований, — сообщил Лавров.

При этом, подчеркнул дипломат, отдельные очаги присутствия террористов в Сирии сохраняются — прежде всего, в провинции Идлиб.

* ИГ, ИГИЛ — запрещённая в РФ и многих других странах мира экстремистская группировка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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