София Ротару вернулась после тяжёлой болезни на сцену

Ещё с прошлого года поклонники 71-летней Софии Ротару переживают за здоровье певицы. А началось все с того, что в прошлом году София Михайловна потеряла сознание на корпоративе. Медики диагностировали гипертонический криз. Однако, очнувшись, Ротару не сразу пришла в себя. Поначалу у певицы пропала память, она не узнавала даже своих помощников.

Медики рассказали родным Софии Михайловны, что, судя по всему, артистка перенесла на ногах множество сердечных приступов. Мол, совсем не следит за своим здоровьем. Зимой Ротару вроде бы восстановила силы, но отказалась приехать в декабре на «Песню года», заявив, что пока прекращает гастрольную деятельность в России из-за ввода между нашей страной и Украиной военного положения. Певица переживала, что в случае ее гастролей в России могут возникнуть проблемы не только у неё, но и у ее семьи, большая часть которой проживает вместе с ней в Киеве.

Правда многие друзья певицы считают, что она отказалась от выступления на «Песне года», потому что ещё не восстановилась после тяжёлой болезни.

Однако на фестиваль «Песня года», проходящий в эти дни в Германии, София Михайловна все-таки прилетала. После болезни артистка впервые появилась на сцене. Выглядела замечательно: как всегда, с ухоженным молодым лицом, стройной фигурой и стильным нарядом, который артистке подобрала ее личный стилист и невестка Светлана Евдокименко.

-София Ротару приняла участие в фестивале Российской и Советской песни «Песня года», который состоялся в Германии. Как всегда, несравненная, выглядит потрясающе! Судя по по аплодисментам зрителей, у меня сложилось впечатление, что только ее и ждали,-написал в своём Инстаграме директор Софии Ротару Сергей Лавров, выложив выступление артистки в Германии.