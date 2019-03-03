В декабре прошлого года мы узнали о том, что Ротару не появится на одном из главных сборных концертов - «Песне года». Артистка решила не дразнить украинских националистов и в последний момент решила не ехать в Россию, хотя была заявлена на мероприятии. Организаторы «Песни» отнеслись к случившемуся с пониманием - действительно, ситуация тогда была накалена известием о том, что Украина ввела военное положение. Как нам удалось узнать, 71-летняя артистка сама была расстроена тем, что в ближайшее время ей не удастся порадовать российского зрителя. Плюс, потеря была и финансовой - пришлось отказаться и от новогодних корпоративов в нашей стране, которые составляют солидную часть заработка всех популярных артистов. Но в итоге компромисс был найден.

sofiarotaru.best София Ротару все-таки выступила на Песне года

В эти выходные в Дюссельдорфе прошёл большой ежегодный концерт «Песня года». Ведущими традиционно выступили Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Со своими хитами выступили Лолита Милявская, Дискотека «Авария», Iowa, Макс Барских, Диана Арбенина, Николай Басков и другие артисты. Зал, что приятно, был полон. В основном, конечно, российскими и украинскими эмигрантами. Так как концерт проходил на «нейтральной», немецкой земле, в мероприятии без опаски выступили Верка Сердючка, Таисия Повалий, Alexeev и София Ротару.

sofiarotaru.best София Михайловна устроила настоящий праздник поклонникам, спустившись в зал

Народ очень тепло встретил украинских артистов, поддержав аплодисментами. София Михайловна устроила настоящий праздник поклонникам, спустившись в зал и поднимая людей со своих мест, приглашая к танцам.

А вот группа Kazka, заявленная на «Песне года» (украинцы так же присутствовали на рекламных плакатах концерта) в итоге так и не приехала. Как рассказывал музыкальный продюсер группы, с ними сначала согласовали один формат (день рождения немецкой компании-организатора в Дюссельдорфе), а потом оказалось, что формат другой, поэтому они отказались. Но в это объяснение мало кто поверил. Судя по всему, группа и ее менеджмент тщательно избегают любых связей с Россией во избежание обвинений в «связях с Россией».

Не совсем понятно, в чем было бы предательство Украины со стороны Казки (в нем группу поспешили обвинить, узнав об участии в «Песне года» в Дюссельдорфе) - организатор немецкий, сцена в Германии. В том, что нельзя делить сцену с российскими артистами? Немного попахивает фашизмом. Тем не менее, песни группы все равно прозвучали в предшествующем шоу диджей-сете: это уж запретить никто не может.