2019-03-03T18:48:55+03:00
Общество

Сергей Собянин: К запуску МЦД на железной дороге реконструируют остановочные пункты

Мэр города рассказал, что на платформах появятся скамейки и электронные табло
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Вместе с РЖД и пригородным перевозчиком ЦППК поставим на платформах скамейки, электронные табло, колонны экстренной связи и навесы от непогоды, - сообщил мэр МосквыВместе с РЖД и пригородным перевозчиком ЦППК поставим на платформах скамейки, электронные табло, колонны экстренной связи и навесы от непогоды, - сообщил мэр МосквыФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

О планах реконструкции и благоустройства остановочных пунктов на двух направлениях Московских центральных диаметров (МЦД) на своей странице в Twitter рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- К запуску МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» реконструируем и благоустроим остановочные пункты на этих направлениях. Вместе с РЖД и пригородным перевозчиком ЦППК поставим на платформах скамейки, электронные табло, колонны экстренной связи и навесы от непогоды, - сообщил мэр Москвы.

Напомним, первые два диаметра будут запущены для пассажиров в конце 2019 — начале 2020 года. На МЦД-1 будет 28 станций, а на МЦД-2 — 38. Всего в рамках проекта планируется создание пяти диаметров. Поезда будут ходить по такому же графику работы, как и у метро — с 5.30 до 1.00, что будет очень удобно для пассажиров, которым нужна пересадка. Интервалы движение поездов будут 5-6 минут. А оплатить проезд можно будет картой «Тройка».

- Для реализации проекта московских центральных диаметров и решения основной задачи - комфортной интеграции МЦД в существующую городскую транспортную систему, нам было надо ввести единые технологии оплаты проезда на всех видах транспорта, - сказал ранее глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Московские центральные диаметры (МЦД): Что нужно знать о новом транспортном проекте

Сейчас электропоезда, в основном, возят людей из области в Москву и обратно на работу. Они доставляют пассажиров до вокзалов, которые в большинстве случаев являются тупиками, а дальше люди едут на метро или другим общественным транспортом. Это ограничивает функционал электричек, но с открытием диаметров проблема будет решена (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Посольство РФ заявило о клеветнической атаке на посла накануне годовщины инцидента в Солсбери
Путин: запуск производства автоматов Калашникова в Индии укрепит оборонный потенциал этой страны
Захарова: британские СМИ «отмечают» годовщину инцидента в Солсбери откровенными фейками
Матч Спартак - Краснодар: Сулейманов в стартовом составе гостей в атаке с Вандерсоном
Матч Спартак - Краснодар: Глушаков оказался в запасе "красно-белых" на игру с кубанцами
Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление из России
Иосиф Пригожин опроверг слухи о переезде в Израиль
В ФРГ усомнились «в возможности продолжать транзит газа через Украину»
На российском сегменте МКС после стыковки Dragon-2 сработала сирена
В США назвали «настоящим убийцей» российский штурмовой автомат ШАК-12
Чичерина пригрозила съесть Цукерберга за закрытие ее аккаунта на facebook
В Индии открылся завод по производству автоматов Калашникова
Матвиенко пообещала, что Россия не допустит военного вторжения в Венесуэлу
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к МКС
В Южной Калифорнии на берег выбросило двухметровую рыбу, особей которой ранее никто не видел
На юге Москвы вспыхнул пожар на судне
Минздрав назвал самые распространённые у россиян психические расстройства
Лавров заявил о полном уничтожении «Исламского государства»*