Сергей Собянин: К запуску МЦД на железной дороге реконструируют остановочные пункты

О планах реконструкции и благоустройства остановочных пунктов на двух направлениях Московских центральных диаметров (МЦД) на своей странице в Twitter рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- К запуску МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» реконструируем и благоустроим остановочные пункты на этих направлениях. Вместе с РЖД и пригородным перевозчиком ЦППК поставим на платформах скамейки, электронные табло, колонны экстренной связи и навесы от непогоды, - сообщил мэр Москвы.

Напомним, первые два диаметра будут запущены для пассажиров в конце 2019 — начале 2020 года. На МЦД-1 будет 28 станций, а на МЦД-2 — 38. Всего в рамках проекта планируется создание пяти диаметров. Поезда будут ходить по такому же графику работы, как и у метро — с 5.30 до 1.00, что будет очень удобно для пассажиров, которым нужна пересадка. Интервалы движение поездов будут 5-6 минут. А оплатить проезд можно будет картой «Тройка».

- Для реализации проекта московских центральных диаметров и решения основной задачи - комфортной интеграции МЦД в существующую городскую транспортную систему, нам было надо ввести единые технологии оплаты проезда на всех видах транспорта, - сказал ранее глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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Сейчас электропоезда, в основном, возят людей из области в Москву и обратно на работу. Они доставляют пассажиров до вокзалов, которые в большинстве случаев являются тупиками, а дальше люди едут на метро или другим общественным транспортом. Это ограничивает функционал электричек, но с открытием диаметров проблема будет решена (подробности)