"Скалолазание открывает для них новый мир": Особенные дети покоряют высоту

Если родителям детей с инвалидностью до сих пор трудно устроить ребёнка в детский сад или общеобразовательную школу, что тогда говорить о кружках и секциях – туда вход для «особых» детей часто закрыт. Однако есть исключения: Тюменская региональная федерация альпинизма при поддержке дворца творчества и спорта «Пионер» приглашает детей с инвалидностью на занятия по параклаймбингу.

Параклайбинг (от английского paralimpic – «паралимпийский» и climbing – «лазание», «восхождение») – это направление скалолазания для людей с ограниченными возможностями здоровья. Активно он стал развиваться в первом десятилетии XXI века, а первый чемпионат прошёл в 2011 году в Италии. В нём активно участвую люди с различными нарушениями: проблемами опорно-двигательного аппарата, слабослышащие и слабовидящие, с ментальными нарушениями, с ДЦП.

На занятия по параклаймбингу многие дети приходят вместе с родителями. Фото предоставлено Тюменской региональной организацией альпинизма.

– Адаптивное скалолазание очень полезно для всех, а для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья – вдвойне. У них отмечается повышение жизненного тонуса, увеличивается скорость принятия решения, они становятся сильнее и ловчее, а ещё параклайбинг прибавляет храбрости, – отмечает руководитель проекта по адаптивному скалолазанию, президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин.

С 2017 года его команда из педагогов, тренеров, инструкторов и волонтёров активно практикует параклайбинг в Тюменской области. Именно тогда проект по развитию адаптивного альпинизма и скалолазания среди людей с ограниченными возможностями здоровья был поддержан Фондом президентских грантов. Работа по пропаганде лазания по отвесной стене продолжается до сих пор.

– Это уникальная программа не только для Тюмени, но и России в целом. У нас проходят занятия для детей из разных нозологических групп. Им не нужны особые трассы или специальная подготовка – всё, как у малышей без инвалидности. Единственное, мы находим подходящие для них формы занятий. Например, слабослышащим ребятам объясняем нюансы тренировки на пальцах в прямом смысле, изредка прибегая к жестовому языку, – поясняет Тимур Гайнуллин.

Очень часто можно увидеть, как в Региональный центр туризма и краеведения на Перекопскую 34, где проходят занятия по адаптивному скалолазанию, в зал вместе с детьми приходят их родители или даже бабушки. Некоторые сидят в сторонке и тихонечко наблюдают за процессом, а некоторые с удовольствием принимают активное участие, например, страхуя собственного ребёнка. По словам организаторов, такая поддержка детям с инвалидностью просто необходима. И если её не оказывают родные, то на помощь приходит тренер.

Скалолазание открывает новый мир людям с инвалидностью, особенно детям. Фото предоставлено Тюменской региональной организацией альпинизма.

– Лазание открывает новый мир людям с инвалидностью, особенно детям. Они чувствуют себя сильнее и увереннее, когда самостоятельно доберутся до цели. Конечно, это требует больших и эмоциональных, и физических усилий, но в дальнейшем по жизни им будет легче. Это касается не только спорта, но и любых сфер жизни, – подчеркивает Тимур Гайнуллин.

За 2018 год чрез учреждение прошло около 700 участников. Некоторые приходят только на скалодром, но есть дети с особенностями здоровья, запросто покоряющие ледовые вертикали. В Региональном центре туризма и краеведения теперь есть и оборудованный по последней моде ледодром высотой 12 метров, где проходят всероссийские старты по альпинизму. На постоянной основе по программе «параклаймбинг» занимается около 30 человек, но это не предел, просто зал загружен на 100 %.

В планах у Тюменской региональной организации альпинизма расширить программу по параклаймбингу и реализовать проект по активному туризму среди детей с ограниченными возможностями здоровья. В него войдут курсы по выживанию, мастер-классы по узловязанию и установке лагеря при различных климатических условиях, прохождение эко-троп.