В Москве после секса ранее судимые проститутки изрезали ножами иностранцев из Йемена

Трое иностранцев из Йемена хотели порезвиться в Москве. Нашли проституток. Сели с ними в такси и приехали на юго-восток Москвы. После секса что-то пошло не так. То ли иностранцы отказались платить, то ли дали сумму меньше, чем договаривались, но русские дамы не стали церемониться и начали драку. Причем у девушек были ножи. Удары наносили в шею. Около 5 утра соседи вызвали полицию.

- Сообщение о драке в квартире на улице Гурьянова поступило еще 28 февраля. Прибывшие на место полицейские обнаружили двух девушек 1994 и 1998 годов рождения и троих мужчин, которым были нанесены ножевые ранения. Пострадавших доставили в больницу, а подозреваемые девушки были задержаны и доставлены в отделение полиции, — рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как стало известно "Комсомольской правде", девушки занимались не только проституцией, но и в свои юные годы уже неоднократно задерживались полицейскими и даже были судимы по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".