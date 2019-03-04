2019-03-04T01:34:25+03:00
Звезды

Это не шутка: Звезда «Comedy Woman» Надежда Сысоева снялась топлесс

Артистка сняла с себя купальник во время отдыха в Таиланде [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Надежда Сысоева отдыхает в Таиланде. Фото: Инстаграм.Надежда Сысоева отдыхает в Таиланде. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Звезда популярного телешоу «Comedy Woman» Надежда Сысоева порадовала подписчиков Инстаграма неожиданным кадром. Артистка сейчас отдыхает в Таиланде и делится на своей страничке отпускными фото. Новый снимок звезды юмористического шоу нельзя назвать милым снимком для семейного альбома. Надежда снялась топлесс и поделилась пикантным кадром на своей страничке. 34-летняя блондинка сняла с себя верхнюю часть купальника, позируя на фоне экзотических джунглей.

- Каждый раз, когда я выкладываю пост — придумываю, как к вам обратиться. Недавно написали новый номер в «Камеди Ву», и там очень смешное и милое обращение к вам: «Мявки мои», «Подписота». Мне дико нравится, а вам? - спросила Сысоева.

inadenkainadenka
Каждый раз ,когда я выкладываю пост - придумываю как к вам обратиться ))
18365 отметок «Нравится»143 комментариевInstagram

Подписчики не оценили филологические размышления звезды. Гораздо больше их заинтересовало то, как Надежда выглядит без купальника. В комментариях фолловеры забросали ее комплиментами: «Наденька, вы просто бомба!», «Радуйте нас почаще такими кадрами», «Шикарная девушка», - пишут они.

Многие, правда, считают Надежду слишком худой и намекают, что ей было бы неплохо набрать пару килограммов. В последнее время Надежда и правда очень похудела. Скорее всего, Сысоева теряет вес на нервной почве. В прошлом году она рассталась с кинопродюсером Ильюй Бачуриным, с которым встречалась почти два года. Поговаривали, что пара поженится, но влюбленные неожиданно расстались. До Сысоевой 48-летний Бачурин почти четыре года встречался с актрисой Равшанной Курковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Новости 24
США с Китаем близки к заключению торговой сделки
Захарова: России удалось привлечь внимание ОБСЕ к тому, что происходит на Украине
В «Нафтогазе» заявили, что ГТС Украины станет ненужной из-за «Северного потока – 2»
Трамп вновь заявил, что не хочет проводить военные учения с Южной Кореей
Захарова упрекнула Лондон в отсутствии чёткой хронологии «дня отравления Скрипалей»
Медведев: «На Украине идет жесткая, грязная избирательная кампания»
Две трети российских автомобилистов пользуются машиной ежедневно
Захарова рассказала, зачем вступила в полемику с Чубайсом
Звезда 13-го сезона шоу «Голос» Дженис Фриман умерла в 33 года
Испанский журналист посочувствовал гитлеровцам
Стало известно, сколько россияне тратят на бензин
Рэпер ST1M и экс-солистка «Ленинграда » записали песню, посвященную старту весенней части сезона РПЛ
Автобус с туристами попал в ДТП в Швеции
На северо-западе Москвы загорелось здание бывшего фитнес-центра
Москвичей 8 марта ждет плюсовая температура
"Уродливый феномен": в Израиле разгорелся скандал с билетами на Еровидение
В правила игры в футбол внесли изменения
В МГУ хотят провести «Скрипальские чтения»
США заявили о намерении создать коалицию для смены власти в Венесуэле
Посол России в Лондоне потребовал от британской газеты извинений за клевету
Матч Спартак - Краснодар: первый тайм поединка завершился вничью 1:1