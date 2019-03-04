Это не шутка: Звезда «Comedy Woman» Надежда Сысоева снялась топлесс

Звезда популярного телешоу «Comedy Woman» Надежда Сысоева порадовала подписчиков Инстаграма неожиданным кадром. Артистка сейчас отдыхает в Таиланде и делится на своей страничке отпускными фото. Новый снимок звезды юмористического шоу нельзя назвать милым снимком для семейного альбома. Надежда снялась топлесс и поделилась пикантным кадром на своей страничке. 34-летняя блондинка сняла с себя верхнюю часть купальника, позируя на фоне экзотических джунглей.

- Каждый раз, когда я выкладываю пост — придумываю, как к вам обратиться. Недавно написали новый номер в «Камеди Ву», и там очень смешное и милое обращение к вам: «Мявки мои», «Подписота». Мне дико нравится, а вам? - спросила Сысоева.

inadenka Каждый раз ,когда я выкладываю пост - придумываю как к вам обратиться ))

Подписчики не оценили филологические размышления звезды. Гораздо больше их заинтересовало то, как Надежда выглядит без купальника. В комментариях фолловеры забросали ее комплиментами: «Наденька, вы просто бомба!», «Радуйте нас почаще такими кадрами», «Шикарная девушка», - пишут они.

Многие, правда, считают Надежду слишком худой и намекают, что ей было бы неплохо набрать пару килограммов. В последнее время Надежда и правда очень похудела. Скорее всего, Сысоева теряет вес на нервной почве. В прошлом году она рассталась с кинопродюсером Ильюй Бачуриным, с которым встречалась почти два года. Поговаривали, что пара поженится, но влюбленные неожиданно расстались. До Сысоевой 48-летний Бачурин почти четыре года встречался с актрисой Равшанной Курковой.