Закулисье сериала «Год культуры»: Обливание кипятком и шесть часов на сцену секса

Героиня Марии Ахметзяновой - серая мышь в неприступной водолазке, персонаж Валерии Шкирандо, напротив, воплощает чувственность. Актрисы сериала, который повествует о чудесном преображении сосланного в провинцию столичного чиновника Сычева (Федор Бондарчук), стали гостьями Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

- Маша, Лера, чиновники-коррупционеры в «Годе культуры» очень уж обаятельны. Сериал очеловечивает коррупцию?

М. А.: - Ни в коем случае. Наш проект про хороших людей и про людей, которые могут измениться. Всегда есть надежда, что человек, совершающий нехорошие поступки, рано или поздно осознает это.

- Вам приходилось самим давать взятки?

В. Ш.: - Ну разве что конфетки врачу.

- Это не первый сериал про нехороших чиновников - вспомним «Домашний арест». Это соцзаказ такой?

В. Ш.: - Не думаю, что это заказ. «Год культуры» - довольно мягкая история, романтическая, про любовь в декорациях «коррупционной России». А «Домашний арест» - жесткая, обличающая сатира в духе Салтыкова-Щедрина или гоголевского «Ревизора». Вряд ли это преднамеренная акция Министерства культуры. А даже если это и так? Это было бы великолепно.

- Лера, ваша героиня источает сексуальность...

В. Ш.: - Была такая сцена, где режиссер сказал: «Лера, много секса. Спокойнее». А я ответила: «Ну как же? Это ключевая сцена сексуальности!» У нее своя правда, я хорошо понимаю ее.

- Какие сцены тяжело дались?

М. А.: - Сцена в ванне, когда моя героиня прячется у Сычева в номере, и он включает воду. Сначала кипяток включили, потом ледяную. Вода заливается тебе прямиком в горло, и ты захлебываешься, но тебе нужно продолжать говорить! Я хорошенечко так захлебнулась и долго приходила в себя.

В. Ш.: - Даже непростые эротические сцены мне дались легко за счет комфортного партнера Риналя Мухаметова (играет помощника Сычева. - Ред.). Сцену секса мы снимали полсмены - шесть часов! Еще была сцена, где я была голая совершенно, абсолютно. Первый раз в моей карьере! Единственное, была прикрыта пятитысячными купюрами.

«Год культуры». Понедельник - среда, 20.00. ТНТ

Героиня Валерии Шкирандо нравится всем мужчинам, особенно своему мужу в исполнении Александра Яценко. Фото: Кадр из фильма

КСТАТИ

Владимир ПУТИН: Видел. Смеялся

Напомним, фильм начинается с «Прямой линии» главы государства, которому героиня Марии Ахметзяновой жалуется на бардак в институте. Диск с сериалом Путину передал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Заканчивался Питерский экономический форум, и после гала-концерта, когда президент уже выходил из зала, мы встретились, и он сказал: «Кстати, видел твой сериал. Смеялся», - рассказывает Федор Бондарчук, сыгравший главную роль и спродюсировавший проект.