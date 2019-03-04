Наталья Подольская снова беременна

Наталья Подольская никогда не скрывала каким выстраданным для них с Владимиром Пресняковым стал первый сын – Артем. Они более 10 лет ждали, когда в их семье появится малыш, и даже ездили по святым места Израиля, чтобы вымолить ребенка у Бога. И когда Тема появился на свет, родители были вне себя от счастья.

При этом певица в интервью всегда подчеркивала,что была бы счастлива родить и второго ребенка. И кажется, эта радость скоро придет в звездный дом. На днях пара посетила вместе церемонию «Пара Года 2019!», где окружающие заметили сильно округлившийся живот певицы, который уже было не скрыть даже под просторным платьем.

Подольская слухи о возможном пополнении в семье пока не подтвердила, но фанаты уже принялись поздравлять ее в соцсетях. «Животик уже заметен, так здорово», «Вас уже можно поздравить?», «Беременна. Очень красивая», «У Темы будет сестричка?» — обратились подписчики к Наталье.

Надо отметить, что скорыми родителями могут в ближайшее время стать и чета Пресняковых-младших. Говорят, что Никита Пресняков и его супруга подумывают о том, чтобы вскоре стать родителями.Не исключено, что отец и сын станут молодыми родителями одновременно. К слову, сама Наталья и ее сестра- близняшка Юлия одновременно стали мамами, только у Юли родилась двойня.