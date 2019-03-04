Божена Рынска может и без квартиры на Патриарших прудах остаться: жена Гусинского заявила, что брак журналистки с Малашенко может быть оспорен

История с гибелью Игоря Малашенко и той информационной войной, которая развернула в cвоем ФБ Божена Рынска с каждым днем приобретает новый, неожиданный поворот. Так, накануне стало известно, что светская журналистка пережила клиническую смерть и пожаловалась в соцсетях, что ей нужен санитарный самолет, чтобы вернуться на родину и похоронить мужа. И тут же обвинила Владимира Гусинского в том, что он не помог с организацией транспортировки тела на родину.

Супруга Гусинского Елена Константину-Гусинская назвала поведение дамы «водевилем» и сообщила своим подписчикам в Facebook: ее супруг «не ел, не спал, старался помочь, чем мог». По словам Гусинской, в русском посольстве в Испании экстренно, за два дня, помогли сделать паспорт для старшей дочери Малашенко Елизаветы (очевидно, для ее последующей поездки в Москву, Елизавета постоянно живет за границей)

Перевозкой тела основателя НТВ на родину занимаются партнер ее супруга и Елизавета Малашенко, - добавила Елена. Также Гусинская выдвинула предположение, что первая супруга Малашенко – Елена Пивоварова «собирает в папочку» обвинения в свой адрес, поскольку за последние несколько дней в ее адрес Божена написала немало нелицеприятных комментариев.

«Бедная БР может и без Патриарших прудов остаться (имеется в виду квартира на Патриарших прудах, где в последнее время Малашенко жил с Боженой –kp.ru).

«Я думаю доказать в Американском суде, что ИЕ находился под воздействием медикаментов и американский суд может признать брак БР с ИЕ недействительным», - подытожила Елена Гусинская.

Супруга Гусинского Елена Константину-Гусинская назвала поведение дамы «водевилем»

Напомним, что сейчас наследство Игоря Малашенко будет делиться между первой женой медиаменеджера Еленой Пивоваровой и ее детьми и Боженой Рынской. При этом на кону стоит недвижимость в Нью-Йорке, Марбелье, Латвии и в Москве. Надо отметить, что на 40-летие Божены Рынски Малашенко подарил ей квартиру на Патриарших прудах, в которой они и жили последние пять лет. Но если американский суд признает Малашенко пребывавший под воздействием сильных препаратов (он лечился от невролгии и депрессии), то «подарок» светской журналистки может оспорить его семья и элитная недвижимость в центре Москвы перейдет по наследству его жене, с которой он в тот момент находился в браке и детям.

Вопрос о похоронах Игоря Малашенко пока также остается открытым — ранее сообщалось о том, что погребение должно пройти в Москве на Троекуровском кладбище. Рынска хотела, чтобы супруг был похоронен рядом с отцом.