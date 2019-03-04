2019-03-04T18:28:18+03:00
Здоровье

Ученые: женщины впадают в депрессию от сверхнагрузок, а мужчины от мытья посуды

Исследователи выяснили, что представительницы прекрасного пола разрываются между обязанностями по дому и работой
Ольга АНТОНОВА
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Ученые разобрались в причинах женской и мужской депрессии.Ученые разобрались в причинах женской и мужской депрессии.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Депрессия – "любимая" болезнь 21 века, причем женщины страдают ее чаще, чем мужчины. Более того, ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что чем больше нагрузка приходится на хрупкие плечи, тем быстрее наступает психическая апатия. Так, женщины, которые работали более 55 часов в неделю на 7,3% чаще страдали от депрессии, чем женщины, работавшие 35-40 часов в неделю. При это к этому еще добавлялись обязанности по дому, которые те воспринимают как вторую работу и с которой, как правило, не успевают справляться. Отчего все чаще чувствуют себя ненужными и неспособными выполнять повседневные задачи, пишет The Daily Mail.

А вот мужчины в целом не имели повышенного риска депрессии в связи с переработками. Однако их могла настигнуть тоска, если им приходилось работать в выходные дни. Или если их заставляли выполнять обязанности по дому. Из самого ненавистного – мытье посуды. Лучше уж выходной в офисе, чем оттирать сковородки, - признались грустные участники эксперимента.

Выделили британские исследователи и еще одно интересное наблюдение: замужние женщины с детьми реже перерабатывали, чем одинокие женщины. Приоритет и забота о семье для них всегда важнее карьерных высот. Но вот женатые отцы чаще работали сверхурочно, чем мужчины без семьи. Кстати, ранее проводившиеся исследования говорят о том, что женщины (с учетом выполнения обязанностей по дому) в среднем работают больше мужчин, что в итоге приводит к большому росту сердечно-сосудистых заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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