Рак убил 47-летнюю ведьму из "Битвы экстрасенсов"

Симона Бородина из "Битвы экстрасенсов" скончалась рано утром от онкологии в больнице. Женщина являлась черной ведьмой. Дар ей передался по наследству. Она была ясновидящей, а также медиумом.

В Facebook появилась информация о дате прощания с 47-летним эзотериком. Друзья и поклонники Симоны выразили соболезнования семье и близким ведьмы.

simonaborodina Симона Бородина из "Битвы экстрасенсов" скончалась рано утром

Симона Бородина была магистром исторических наук. Практиковала диагностику различных заболеваний и снимала порчу.

Она хорошо чувствовала приближение смерти - такой удивительный дар ей перешел от прабабушки Анны, которая в свое время была известной сибирской знахаркой. Удивительно то, что когда Анна скончалась, на свет и появилась Симона - тогда же к ней этот дар и перешел. Сама прабабка утверждала, что ее смерть должна положить начало жизни новой черной ведьмы.

А месяц назад умер один из участников программы "Битвы экстрасенсов" Андрей Сатаненко. Мужчина ушел из жизни 3 февраля. Он боролся с раком. Самые близкие люди знали, что каждый год может стать для него последним, и до самого последнего момента это скрывалось от общественности. Маг никогда не жаловался, а наоборот, старался помочь всем, кого он знал.

"...Более шести лет назад у него обнаружили неоперабельную опухоль мозга, близкие люди знали об этом, Андрюша был необычайно позитивным, отзывчивым человеком, всегда старался помочь и поддержать окружающих, но для себя он не хотел ни сочувствия, ни жалости, поэтому не выносил это на обсуждение общественности. Огромная просьба, не додумывать каких-то диагнозов, несчастных случаев и не связывать все происшедшее с его профессиональной деятельностью...", - сообщила жена Андрея Сатаненко.

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