2019-03-01T12:25:12+03:00
Телевизор

Рак убил 47-летнюю ведьму из "Битвы экстрасенсов"

Симона Бородина скончалась в больнице
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Симона Бородина.Симона Бородина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Симона Бородина из "Битвы экстрасенсов" скончалась рано утром от онкологии в больнице. Женщина являлась черной ведьмой. Дар ей передался по наследству. Она была ясновидящей, а также медиумом.

В Facebook появилась информация о дате прощания с 47-летним эзотериком. Друзья и поклонники Симоны выразили соболезнования семье и близким ведьмы.

simonaborodinasimonaborodina
Симона Бородина из "Битвы экстрасенсов" скончалась рано утром
98 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

Симона Бородина была магистром исторических наук. Практиковала диагностику различных заболеваний и снимала порчу.

Она хорошо чувствовала приближение смерти - такой удивительный дар ей перешел от прабабушки Анны, которая в свое время была известной сибирской знахаркой. Удивительно то, что когда Анна скончалась, на свет и появилась Симона - тогда же к ней этот дар и перешел. Сама прабабка утверждала, что ее смерть должна положить начало жизни новой черной ведьмы.

А месяц назад умер один из участников программы "Битвы экстрасенсов" Андрей Сатаненко. Мужчина ушел из жизни 3 февраля. Он боролся с раком. Самые близкие люди знали, что каждый год может стать для него последним, и до самого последнего момента это скрывалось от общественности. Маг никогда не жаловался, а наоборот, старался помочь всем, кого он знал.

"...Более шести лет назад у него обнаружили неоперабельную опухоль мозга, близкие люди знали об этом, Андрюша был необычайно позитивным, отзывчивым человеком, всегда старался помочь и поддержать окружающих, но для себя он не хотел ни сочувствия, ни жалости, поэтому не выносил это на обсуждение общественности. Огромная просьба, не додумывать каких-то диагнозов, несчастных случаев и не связывать все происшедшее с его профессиональной деятельностью...", - сообщила жена Андрея Сатаненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умерла Дария Воскобоева, участница «Битвы экстрасенсов»

Вечером в воскресенье, 6 января, умерла Дария Воскобоева. Смерть "боевой ведьмы" наступила в результате продолжительной болезни (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Актер Идрис Эльба: "Лютера" принципиально не смотрю, а вот "Шрека" - с удовольствием!
К долгожданному выходу нового, пятого сезона детективного триллера "Лютер" актеры Идрис Эльба и Рут Уилсон рассказали о том, как им удалось скрыть то, что Элис жива, и как отражаются на психике съемки в таком непростом проекте
Новости 24
Песков: встреча Путина и Лукашенко может состояться хоть завтра
Пакистан частично открывает воздушное пространство страны
Пакистан готов принять Россию в роли посредника в конфликте с Индией
Военный самолет США провел разведывательный полет над Россией
В Кремле оценили идею создания единой валюты для России и Белоруссии
Россиян предупредили о новый вспышке лихорадки Эбола
Минтруд назвал регионы России с самым высоким уровнем безработицы
Заместители глав МИД России и Японии обсудят мирный договор 5 марта
Лавров: Путин передал Мадуро слова поддержки и солидарности
США вывезли из Сирии 50 тонн золота
На территории бизнес-парка Станколит в Москве произошел пожар
Пакистан согласился передать Индии пилота сбитого МиГ-21
NASA и "Роскосмос" согласовали протокол полета Crew Dragon к МКС
Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе перед 8 Марта
Не менее 29 человек погибли в результате теракта в Сомали
Порошенко назвал условие становления Украины региональным лидером
Трамп назвал причину отсутствия договоренностей по итогам саммита с КНДР
Белый дом: Трамп на встрече с Ким Чен Ыном не стал повторять ошибку Обамы
Туристы стали реже посещать Солсбери после инцидента со Скрипалями
Обучение операторов беспилотных машин обойдется в 1 млрд рублей
Запуск корабля «Союз МС-12» застрахуют на 4,2 млрд рублей
Расходы на цифровую маркировку сигарет лягут на потребителей
Зеленский считает, что переговоры Украины с Россией неизбежны
Очередная выходка Порошенко попала на видео: президент ущипнул за нос незнакомого мужчину
Экс-адвоката Трампа снова допросят в Конгрессе США
Страны БРИКС разработают единую платежную систему
На салатовой ветке московского метро произошел сбой
Осужденного в США летчика Ярошенко обвинили в нападении в тюрьме